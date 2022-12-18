عبر شركات مزيفة وتسويق أمني.. إيران تعلن تفكيك شبكة تجسس لصالح الموساد

أعلن التلفزيون الإيراني أمس الأحد، أن جهاز الاستخبارات أوقف شبكة تجسس كانت تخطط للقيام بعمليات تخريبية ضد أنظمة الصناعات الدفاعية الإيرانية.

وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية بأن قوات الأمن تمكنت في "عملية استخباراتية معقدة" من اعتقال أعضاء خلية التجسس التابعة للموساد الإسرائيلي.

وأضافت أن الخلية كانت تخطط للقيام "بأعمال تخريبية في الصناعات الدفاعية الإيرانية من خلال إنشاء شركات مزيفة وتسويق أمني".

من جهتها، أكدت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) أن "وزارة الأمن بادرت باعتقال عملاء محليين كانوا بصدد توجيه ضربات للأماكن العسكرية الحساسة".

ومطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري، نقلت وكالة رويترز عن وكالة فارس للأنباء أن السلطات الإيرانية أعدمت 4 أفراد أدينوا بالتعاون مع المخابرات الإسرائيلية (الموساد).

وفي يوليو/تموز الماضي، قالت الشرطة الإيرانية إنها اعتقلت شبكة تجسس تعمل لصالح جهاز المخابرات الإسرائيلي كانت تخطط لعمليات وصفتها بالمسلحة والتخريبية.

وتخوض إيران وإسرائيل صراعا منذ أمد طويل بشأن عدة قضايا، من بينها البرنامج النووي الإيراني والنفوذ الإقليمي لطهران، وتتهم طهران تل أبيب باغتيال عدد من مسؤوليها وعلمائها.