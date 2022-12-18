بختام كأس العالم.. أمير قطر: أوفينا بوعدنا بتنظيم بطولة استثنائية في بلاد العرب

أكد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم الأحد أن قطر أوفت بوعدها بتنظيم بطولة استثنائية من بلاد العرب في ختام بطولة كأس العالم قطر 2022 التي توج بها منتخب الأرجنتين.

وقال الشيخ تميم في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر "أبارك لمنتخب الأرجنتين فوزهم بكأس العالم، وللمنتخب الفرنسي وصافة البطولة، وأشكر كل المنتخبات على لعبهم الرائع، والجماهير التي شجعتهم بحماس".

وأضاف أمير قطر "أوفينا بوعدنا بتنظيم بطولة استثنائية في بلاد العرب أتاحت الفرصة لشعوب العالم لتتعرف على ثراء ثقافتنا وأصالة قيمنا".

أبارك لمنتخب الأرجنتين فوزهم بكأس العالم قطر 2022، وللمنتخب الفرنسي وصافة البطولة، وأشكر كل المنتخبات على لعبهم الرائع، والجماهير التي شجعتهم بحماس. ومع الختام نكون أوفينا بوعدنا بتنظيم بطولة استثنائية من بلاد العرب، أتاحت الفرصة لشعوب العالم لتتعرف على ثراء ثقافتنا وأصالة قيمنا. — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) December 18, 2022

وخلال مراسم اختتام البطولة، سلم الشيخ تميم رمز بطولة كأس العالم إلى قائد منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي، وسبق ذلك بإهدائه ثوبا تقليديا قطريا ارتداه ميسي قبيل الصعود مع زملائه للاحتفال بالتتويج الثالث في تاريخهم.

وشهدت المباراة النهائية التي احتضنها ملعب لوسيل رقما قياسيا في عدد الحضور الجماهيري بلغ 88 ألفا و966 متفرجا، كما تابعها الآلاف في مناطق المشجعين في الدوحة والملايين عبر النقل التلفزي بمختلف أنحاء العالم.