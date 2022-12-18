شكك في رجولته.. زيلينسكي يدعو بوتين لمنازلة داخل حلبة

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (44 عاما) إنه سيكون سعيدا للدخول إلى الحلبة لمنازلة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (70 عاما) في أي وقت.

وقال زيلينسكي اليوم الأحد "أنا مستعد دائما"، وذلك ردا على سؤال حول ذلك الأمر خلال مقابلة مع قناة "تي إف 1" التلفزيونية الفرنسية.

وتابع "الرجل الحقيقي إذا أراد أن يقول شيئا لشخص ما أو إذا كان يريد أن يلكمه في وجه فهو يفعل ذلك بنفسه، ولا يرسل أي وسطاء".

وقال زيلينسكي إنه هو نفسه لن يحتاج إلى وسطاء لذلك. لقد كان دائما منفتحا على مثل هذه الاقتراحات.

وردا على سؤال عما إذا مستعدا لمنازلة بوتين، قال زيلينسكي ضاحكا "غدا لا أبالي.. ستكون حينئذ هذه آخر قمة لرئيس الاتحاد الروسي".

وتطرقت المقابلة إلى هذا السؤال بعد نشر تقرير في صحيفة "لوموند" قال إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أخبر بوتين أنه سيمارس رياضة الملاكمة، فطلب منه بوتين أن يتخيل أنه يضرب زيلينسكي.