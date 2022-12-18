زلزال بقوة 4.8 درجات يضرب جنوب تركيا

ضرب زلزال بقوة 4.8 درجات على مقياس ريختر، ولاية هطاي جنوبي تركيا، وشعر به سكان عدد من المناطق في سوريا.

وأفادت إدارة الطوارئ والكوارث الطبيعية التركية (آفاد)، في بيان -اليوم الأحد- أن الزلزال وقع الساعة 21.13 بالتوقيت المحلي (18.13 بتوقيت غرينتش).

وأضاف البيان أن عمق الزلزال بلغ 11,67 كيلومترًا.

ولم ترد أي معلومات عن وقوع خسائر جراء الزلزال، الذي شعر به -كذلك- سكان عدد من المحافظات السورية.

يُذكر أن تركيا تقع على العديد من خطوط التصدّع، وتتأثر بالزلازل على نحو متكرّر، ففي عام 1999 ضرب زلزال بقوة 7.4 درجات شرقي البلاد، مما أسفر عن مصرع أكثر من 17 ألف شخص، بينهم ألف في إسطنبول.