بموجب اتفاقية إسطنبول.. الحبوب المشحونة من الموانئ الأوكرانية تتجاوز 14 مليون طن

أعلنت وزارة الدفاع التركية تجاوز كمية الحبوب المشحونة من الموانئ الأوكرانية بموجب اتفاقية إسطنبول 14 مليون طن حتى اليوم.

وقالت الوزارة -في بيان- أمس السبت، إلى أن 560 سفينة اتجهت إلى الموانئ الأوكرانية لشحن الحبوب وغادرتها 556 سفينة منذ الأول من أغسطس/آب 2022.





وفي 22 يوليو/تموز الماضي، وقعت تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية" خلال اجتماع استضافته إسطنبول.

وتضمنت الاتفاقية تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) إلى العالم.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن تمديد اتفاق ممر الحبوب عبر البحر الأسود 120 يوما، اعتبارا من 19 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.