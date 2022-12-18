رد "غاضب" من جيران كوريا الشمالية بعد إجرائها تجربة صاروخية جديدة

توعدت كوريا الجنوبية جارتها الشمالية بدفع ثمن باهظ بعيد إجرائها تجربة صاروخية جديدة اليوم الخميس، في حين اتهمتها اليابان بتهديد أمنها والسلام بالمنطقة.

فقد أكدت سول وطوكيو أن بيونغ يانغ أطلقت صاروخين باليستيين صوب البحر قبالة الساحل الشرقي لشبه الجزيرة.

وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية إن الصاروخين كانا متوسطي المدى وحلقا لمسافة 500 كيلومتر تقريبا.

كما قالت وزارة الدفاع اليابانية إن الصاروخين اللذين أطلقا من شمال غربي كوريا الشمالية حلّقا على ارتفاع أقصاه 550 كيلومترا، مشيرة إلى أنهما سقطا على ما يبدو خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.

ويأتي إطلاق الصاروخين بعد أيام من الاختبار الذي أجرته كوريا الشمالية على محرك يعمل بالوقود الصلب بقوة دفع كبيرة في إطار سعيها لابتكار سلاح إستراتيجي جديد.

كما أنه يأتي في إطار موجة غير مسبوقة من الاختبارات الصاروخية التي أجرتها بيونغ يانغ، إحداها في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي لصاروخ عابر للقارات قادر على الوصول إلى البر الرئيسي للولايات المتحدة، ويعتقد أنه نسخة مطورة من صاروخ "هواسونغ-17".





وعيد واحتجاج

وردا على أحدث تجربة، قال لي جيه-ميونغ، نائب المتحدث باسم مكتب الرئاسة في كوريا الجنوبية، إن مجلس الأمن القومي في البلاد عقد اجتماعا بعد إطلاق كوريا الشمالية للصاروخين.

وأضاف "لي" في مؤتمر صحفي بالعاصمة سول أن النظام الكوري الشمالي سيدفع الثمن.

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع اليابانية أن طوكيو قدمت احتجاجا لكوريا الشمالية من خلال سفارتها في بكين.

وقال توشيرو إينو، نائب وزير الدفاع الياباني، إن ما وصفها بسلسلة الاستفزازات المتصاعدة من جانب كوريا الشمالية تهدد السلام والأمن في اليابان والمنطقة والمجتمع الدولي بأسره.

وفي الأسابيع القليلة الماضية، تصاعد التوتر عبر الحدود بين الكوريتين مما أثار مخاوف من حدوث اشتباكات مباشرة، فيما عززت كوريا الجنوبية واليابان إجراءاتهما الدفاعية، مع تواتر إطلاق الصواريخ من قبل بيونغ يانغ التي تشتبه الولايات المتحدة وحلفاؤها في أنها تستعد لتجربة نووية جديدة.