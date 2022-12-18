بالتوازي مع انتخابات مثيرة للجدل.. أبرز المحطات التي شهدتها تونس في عام ونصف العام

شهدت تونس -أمس السبت- انتخابات تشريعية مثيرة للجدل، إذ قاطعتها معظم الأحزاب السياسية رافضةً الأساس الدستوري للتصويت ومنتقدةً قانون الانتخابات الذي يحكمها.

وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس أن نسبة الإقبال الأولية في هذه الانتخابات بلغت 8.8%، بينما أكدت جبهة الإنقاذ المعارضة أن النسبة لم تتجاوز 2%، وطالبت الرئيس قيس سعيد بالاستقالة والدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة.

ويعرض هذا التقرير للجزيرة أبرز المحطات التي شهدتها تونس منذ 25 يوليو/تموز 2021 -عندما أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد سلسلة من القرارات الاستثنائية- حتى هذه الانتخابات.