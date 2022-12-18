إسرائيل ترحّل المحامي الفلسطيني صلاح الحموري إلى فرنسا

أبعدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، المحامي الفلسطيني صلاح الحموري من مدينة القدس المحتلة إلى فرنسا التي يحمل جنسيتها.

وقد اقتيد الحموري إلى المطار تحت حراسة عسكرية، وكانت تلاحقه سلطات الاحتلال منذ سنوات طويلة، حيث اعتقلته للمرة الأخيرة في مارس/آذار الماضي ووضعته رهن الاعتقال الإداري بتهمة العضوية والنشاط في خلية، تابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، كانت تخطط لاغتيال الأب الروحي لحركة شاس للمتدينين الشرقيين.

والحموري البالغ من العمر 38 عاما، أسير محرر عام 2011، وهو محام متخصص بالدفاع عن الحريات وحقوق الأسرى.

وقد أدانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين قرار الإبعاد "التعسفي" بحق الحموري، وسحب هويته المقدسية بذريعة خرقه الولاء لدولة إسرائيل.

كما استنكرت حركة حماس ترحيل سلطات الاحتلال لهذا المحامي المقدسي من مسقط رأسه إلى فرنسا.

ومن جانبها أدانت الخارجية الفرنسية قرار ترحيل الحموري، واعتبرته مخالفا للقانون.