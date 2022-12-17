المشروب المفضل لمنتخب الأرجنتين.. ماذا تعرف عن "المتة"؟

حرص منتخب الأرجنتين على جلب 1100 رطل من مشروب المتة خلال رحلته إلى الشرق الأوسط للمشاركة في مونديال قطر 2022.

والمتة عبارة عن مشروب عشبي يتم تخميره ساخنًا أو باردًا من أوراق نبات "يربا ماتي" المشهور في دول أميركا الجنوبية، مثل باراغواي وأوروغواي والبرازيل والأرجنتين.

وحسبما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" (The New York Times)، فإن لاعبين كبارا مثل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، ولويس سواريز من أوروغواي، ونيمار البرازيلي اعتادوا على تناول المتة، بل إن لاعبين آخرين -مثل الفرنسي أنطوان غريزمان- اعتادوا على شربها أيضا مع زملائهم في فريق برشلونة الإسباني.

وانتقل مشروب المتة الذي يجمع بين قوة القهوة وفوائد الشاي الصحية إلى بعض الدول العربية، خاصة سوريا ولبنان.

وتحتوي المتة على مجموعة كبيرة من المغذيات التي تشمل مضادات الأكسدة (البوليفينول)، ويتم تناولها بأكثر من طريقة، فهناك نوع من اليربا ماتي بسيقان (طعم أكثر اعتدالًا)، ونوع آخر بدون سيقان (طعم أقوى وأكثر مرارة) ونوع مضاف إليه الأعشاب (للنكهات الأخرى).

كما تحتوي المتة على عدد من المواد المنشطة مثل الكافيين والثيوبرومين، الموجودة أيضا في الشاي والقهوة والشوكولاتة.

وتتطلب شجرة المتة ما لا يقل عن عامين حتى يتم حصاد النبتة التي تحتاج إلى تربة وظروف مناخية معينة، حيث تتم زراعتها في مناطق محدودة فقط في الأرجنتين وباراغواي والبرازيل.

وعام 2012، كشفت دراسة علمية أُجريت في الولايات المتحدة عن تأثير بعض مكونات مشروب المتّة في محاربة خلايا سرطان القولون.