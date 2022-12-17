بعد انتقادات عالمية لتعليقها.. تويتر يعيد تفعيل حسابات عدد من الصحفيين

أعلنت إدارة تويتر -صباح اليوم السبت- إعادة تفعيل حسابات عدد من الصحفيين على المنصة، بعد انتقادات عالمية لتعليقها في وقت سابق.

وقال مالك الموقع إيلون ماسك إنه تمت "إعادة تفعيل حسابات معلقة لعدد من الصحفيين على منصة تويتر".

وقد أثار تعليق تويتر، غير المسبوق، لحسابات 6 صحفيين ردود فعل سريعة من مسؤولين حكوميين وجماعات ناشطة ومؤسسات صحفية بجميع أنحاء العالم.

وجاء قرار التعليق بسبب مزاعم بأنهم كشفوا مكان وجود ماسك مالك هذه المنصة.

وأدان مسؤولون من فرنسا وألمانيا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي تعليق الحسابات، وقال بعضهم إن هذا يعرّض حرية الصحافة للخطر.

ويعمل الصحفيون الستة بوسائل إعلام أميركية، من بينها "سي إن إن" ونيويورك تايمز وواشنطن بوست.

ما السبب؟

وذكرت صحيفة واشنطن بوست إن معظم هذه الحسابات تناول خبر تجميد حساب مستخدم بسبب تتبُّعِه مسار الطائرة الخاصة لماسك.

ومن جانبه قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن هذه الخطوة تشكل سابقة خطيرة، معربا عن القلق البالغ إزاء ما وصفه بالتعليق التعسفي لحسابات عدد من الصحفيين على تويتر.

كما أشار وزير الصناعة الفرنسي رولان ليسكور إلى أنه سيعلق نشاطه على تويتر، بعد قرار المنصة تعليق حسابات الصحفيين.

أما الخارجية الألمانية فقالت إن التحركات التي تهدد حرية الصحافة لا تروقها.

من جهته، قال ماسك إن قواعد المنصة يجب أن تنطبق على الجميع بمن فيهم الصحفيون، مشيرا إلى أن نشر مكان وجوده يعرضه للخطر.