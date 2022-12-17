السيسي يبحث في واشنطن الشراكة الإستراتيجية والعلاقات الدفاعية مع الولايات المتحدة

بحث مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في واشنطن الشراكة الإستراتيجية بين الولايات المتحدة ومصر.

كما بحث الاجتماع -وفق بيان صادر عن البيت الأبيض- العلاقات الدفاعية بين البلدين، وقضايا الأمن الدولي والإقليمي، والتحديات الاقتصادية، وحقوق الإنسان.

وقال البيان إن سوليفان أعرب عن دعم واشنطن لأجندة القاهرة للإصلاح الاقتصادي وبرنامج صندوق النقد الدولي.

كما أكد دعم واشنطن لأمن مصر المائي ولحل دبلوماسي سريع لقضية سد النهضة الإثيوبي، وحماية مصالح جميع الأطراف.

السيسي في واشنطن

وكانت الرئاسة المصرية أعلنت الخميس توافق القاهرة وواشنطن على تعزيز العلاقات العسكرية، وإيجاد حل لقضية سد النهضة.

وجاء ذلك خلال لقاءين منفصلين بين الرئيس المصري ووزيري الدفاع والخارجية الأميركيين أوستن لويد وأنتوني بلينكن، على هامش مشاركة السيسي بالقمة الأميركية الأفريقية في واشنطن.

وحسب الرئاسة المصرية، فقد التقى السيسي وزير الدفاع الأميركي بمقر البنتاغون، وأكد حرص بلاده على دعم شراكتها الإستراتيجية مع الولايات المتحدة.

كما التقى الرئيس المصري مع وزير الخارجية الأميركي وبحث اللقاء أهمية دعم الجهود لحل يحقق مصالح جميع الأطراف في قضية سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا منذ أكثر من عقد وسط خلافات مع مصر والسودان، بشأن مخاوف على حصتهما المائية على نهر النيل.