"التمرد وخداع الحكومة وإعاقة الإجراءات".. لجنة تشريعية تعتزم التوصية بتوجيه تهم جنائية لترامب

يعتزم نواب في الكونغرس الأميركي التصويت، الاثنين المقبل، على التوصية بتوجيه تهم جنائية إلى الرئيس السابق دونالد ترامب تشمل التمرد، في قضية اقتحام أنصاره للكونغرس مطلع 2021.

وذكر موقع بوليتيكو الإخباري أن لجنة فرعية في الكونغرس سوف توصي بتوجيه 3 تهم، على الأقل، إلى ترامب.

وكانت هذه اللجنة تعمل على تقييم إحالات جنائية محتملة مرتبطة بأعمال شغب يوم 6 يناير/كانون الثاني 2021، عندما اقتحم "الترامبيون" (أنصار ترامب) مقر الكونغرس في محاولة لمنع التصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية التي خسرها أمام منافسه الرئيس الحالي جو بايدن.

ونقل الموقع الإخباري الأميركي عن شخصين، مطلعين على تقرير اللجنة، أن التهم هي التمرد وإعاقة إجراءات رسمية والتآمر لخداع الحكومة.

ومن المقرر أن تعقد لجنة مجلس النواب -التي تحقق في أعمال الشغب في "الكابيتول" اجتماعها الأخير بكامل أعضائها، يوم الاثنين عند الساعة الواحدة ظهرا بالتوقيت العالمي، لتصدر تقريرها النهائي بعد ذلك بيومين.

وسيصوت أعضاء هذه اللجنة -خلال اجتماع الاثنين- حول ما إذا كان يجب إحالة أي أشخاص بتهم جنائية محتملة.

مجرد توصية

ولا تملك اللجنة صلاحية توجيه تهم، لكن بإمكانها تقديم توصية إلى وزارة العدل التي عينت مستشارا خاصا للنظر بدور ترامب في أعمال شغب الكابيتول، ومحاولاته إلغاء الانتخابات الرئاسية التي فاز بها الديمقراطي بايدن عام 2020.

واستدعت لجنة مجلس النواب ترامب في وقت سابق، لكنه امتنع عن الإدلاء بشهادته.

وألقت السلطات الأميركية القبض على مئات الأشخاص بهذه القضية لتورطهم في اقتحام الكابيتول، كما جرت إدانة عضوين -ينتميان إلى مليشيا لليمين المتطرف- بالتحريض على الفتنة.