الأمم المتحدة.. تأجيل البت في قضايا تمثيل أفغانستان وليبيا وميانمار

للمرة الثانية، أجلت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الجمعة، البت في قرار بشأن قبول تمثيل حكومة طالبان والمجلس العسكري في ميانمار لدى هذه المنظمة الدولية، في نيويورك، كما أرجأت البت بشأن الطلبين المتنافسين على مقعد ليبيا.

وقد وافقت الجمعية العامة -المؤلفة من 193 عضوا- بدون تصويت على قرار لجنة أوراق الاعتماد التابعة للأمم المتحدة، الذي أرجأ البت في الطلبات المتعلقة بتمثيل ليبيا وأفغانستان وميانمار.

ويعني تأجيل القرارات، بشأن ميانمار وأفغانستان وليبيا، أن يبقى المبعوثون الحاليون في مكانهم.

لكن لجنة أوراق الاعتماد قالت إنها قد "تعود إلى النظر في أوراق الاعتماد هذه في وقت لاحق بالدورة الـ 77" للجمعية العامة التي تنتهي في سبتمبر/أيلول من العام المقبل.

يُذكر أن كلا من المجلس العسكري في ميانمار وحكومة طالبان سبق أن طلبا منحهما تمثيل بلديهما خلفا للحكومتين اللتين أطيح بهما العام الماضي في أفغانستان وميانمار.

وكانت طالبان قد انتزعت السلطة منتصف أغسطس/آب العام الماضي من حكومة كانت تدعمها الولايات المتحدة، وتحظى باعتراف المجتمع الدولي.

أما المجلس العسكري في ميانمار، فقد انتزع السلطة من حكومة أونغ سان سوتشي في فبراير/شباط من العام الماضي.

ويعد قبول الأمم المتحدة لحكومة طالبان، أو المجلس العسكري في ميانمار، خطوة نحو الاعتراف الدولي الذي يسعى إليه الطرفان.

وفي ملف مشابه، قدمت حكومة الاستقرار الوطني بقيادة فتحي باشاغا طلبا لمنحها حق تمثيل ليبيا بالمنظمة الدولية، بدل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة في طرابلس والتي تحظى باعتراف المجتمع الدولي.