استشهاد شقيقين فلسطينيين بعد دعسهما عمدا من مستوطن جنوب نابلس

استشهد شقيقان فلسطينيان هما محمد يوسف مطير وشقيقه مهند مساء السبت، بعد أن دعسهما مستوطن بصورة متعمدة، بالقرب من حاجز زعترة العسكري جنوب نابلس.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مدير مكتب محافظة القدس في مخيم قلنديا زكريا فيالة أن الشقيقين محمد ومهند مطير، كانا يقفان على جانب الطريق لإصلاح أحد إطارات السيارة التي كانا يستقلانها برفقة أفراد من عائلتهما، قبل أن يصدمهما مستوطن بمركبته بصورة متعمدة، ثم يلوذ بالفرار.

وأضاف أن حادثة الدعس أدت إلى استشهاد محمد مطير على الفور ونقل جثمانه إلى أحد مستشفيات مدينة نابلس، في حين أصيب شقيقه مهند، وجرى نقله وهو في حالة حرجة إلى أحد المستشفيات داخل أراضي الـ48 ليعلن عن استشهاده لاحقا.

وأفاد عماد مطير لـ"وفا" بأن ابن عمه محمد (28 عاما) من مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، استشهد على الفور بعد تعرضه للدعس من قبل مستوطن، فيما أصيب شقيقه مهند (24 عاما) بجروح خطيرة للغاية في نفس الحادث.

وأضاف أن الشقيقين تعرضا لعملية دعس من قبل مستوطن كان يقود مركبته بسرعة عالية قرب حاجز زعترة، أثناء قيامهما بتغيير أحد إطارات مركبتهما على جانب الطريق.

ويقطن في الضفة الغربية أكثر من نصف مليون مستوطن إسرائيلي إلى جانب نحو 2.7 مليون فلسطيني وسط حوادث توتر شبه يومية بين الجانبين، بسبب الاعتداءات المتكررة والمتواصلة من قبل المستوطنين وقوات الاحتلال.