مقطع فيديو لمسؤول أوروبي يتقمص شخصية معلق بالمونديال

على طريقة معلقي مباريات كأس العالم لكرة القدم، ظهر مسؤول رفيع بالاتحاد الأوروبي في مقطع فيديو وهو يشرح خطوات إقرار الاتحاد أحد القوانين بعد سنوات من المفاوضات.

وبطريقة فكاهية، نشر الناطق الرسمي للاتحاد الأوروبي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لويس ميغيل بوينو مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" شرح من خلاله طبيعة عمل الاتحاد.

بدأ بوينو في الشرح بنبرة صوت تتباين انخفاضا وارتفاعا حسب المعلومات المهمة في النص، مثلما يفعل المعلق مع الهجمات الخطيرة.

بسبب هذا المونديال أصبحت أشرح عمل الاتحاد الأوروبي بطريق مختلفة 😀 ⚽️#كأس_العالم_قطر2022 #WorldcupQatar2022 pic.twitter.com/kcG9eCOXHr — Luis Miguel Bueno🇪🇺 (@EUinArabic) December 16, 2022

وظهر الناطق الرسمي وهو يرتدي سماعة تشبه التي يرتديها المعلق الرياضي، وعلق قائلًا "بسبب هذا المونديال أصبحت أشرح عمل الاتحاد الأوروبي بطرق مختلفة"، مشيرًا إلى المعلقين الكبار مثل فارس عوض، وعصام الشوالي، وحفيظ دراجي، وفهد العتيبي.

ونشر بوينو المقطع نفسه على صفحته بموقع إنستغرام، قائلا "صرت معلق كرة القدم!.. يعني معلق مفاوضات داخل الاتحاد الأوروبي! لدينا 27 لاعبا، بالإضافة إلى المفوضية الأوروبية ومجلس الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي.. صراحة أشعر بأن طريقة عملنا قريبة جدا من الكرة.. ما رأيكم؟".

وظهر بوينو في مقطع آخر على إنستغرام وهو يشرح خطة الاتحاد الأوروبي بشأن تغيير المناخ.

وفي تغريدة سابقة، هنأ بوينو منتخب المغرب بالإنجاز التاريخي الذي حققه في مونديال قطر ووصوله كأول فريق عربي وأفريقي إلى المربع الذهبي.