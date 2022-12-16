مشجع أرجنتيني يخطف حافلة ركاب لمشاهدة المباراة في منزله

ألقت الشرطة الأرجنتينية القبض على مشجع خطف حافلة ممتلئة بالركاب، رغبة منه في العودة إلى منزله سريعًا كي يشاهد مباراة بلاده أمام كرواتيا، الثلاثاء الماضي.

وحسب ما ذكر موقع محلي، فإن رجلا يدعى ساريون (53 عامًا) كان يرغب في العودة سريعا إلى منزله لمشاهدة مباراة منتخب فريقه الأرجنتين أمام نظيره الكرواتي في الدور قبل النهائي بمونديال قطر 2022.

وأضاف الموقع "استغل الرجل توقف الحافلة التي تعمل على الخط 440 بين فراجا وأفينيدا ريكاردو بالبين في إحدى إشارات المرور ونزول سائقها، ليصعد هو ويتولى القيادة باتجاه منزله من أجل مشاهدة المباراة".

وبمجرد أن رأى السائق الحافلة تبتعد، اتصل بالشرطة للإبلاغ عن الاختطاف، وتم إرسال العديد من سيارات الشرطة إلى آخر موقع معروف لها.

وقالت مواقع إن "سائق الحافلة الفعلي أبلغ الركاب في بداية رحلته أنه سيتوقف لشراء شيء ما من أحد الأكشاك وهو ما أشعر الرجل بالإحباط لأن رحلة الحافلة كانت تستغرق وقتًا طويلا، وكان في عجلة من أمره، وأراد العودة في الوقت المناسب لمشاهدة المباراة".

وأضافت "الحادث وقع في قلب العاصمة بوينس آيرس. الخاطف اقتاد الحافلة لنحو 4 كيلومترات ثم تركها في منطقة كالاو ومايسترو فيريرا بالقرب من مقر إقامته، وواصل بقية الطريق سيرًا على الأقدام. وبعد دقائق من وصوله إلى البيت، ألقت الشرطة القبض عليه ليحرم من مشاهدة المباراة".

ووجّهت السلطات للمشجع تهمة اختطاف سيارة نقل عام، وليس من الواضح إذا كان سيطلق سراحه من السجن كي يتمكن من حضور مباراة نهائي المونديال بين الأرجنتين وفرنسا الأحد المقبل.