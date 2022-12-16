كوريا الشمالية تعلن اختبار محرك لسلاح إستراتيجي جديد

أعلنت كوريا الشمالية صباح اليوم الجمعة أنها اختبرت "محرك وقود صلب عالي الدفع" لتطوير سلاح إستراتيجي جديد، وذلك بتوجيه وإشراف مباشر من الزعيم كيم جونغ أون.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية إن الاختبار أجري الخميس في موقع سوهاي لإطلاق الأقمار الاصطناعية، وأثبت جدارة المحرك واستقراره، مما يوفر "ضمانا لتطوير نظام سلاح إستراتيجي آخر من نوع جديد".

وأضافت الوكالة أن كيم عبر عن "توقعه بأنه سيتم صنع سلاح إستراتيجي آخر من نوع جديد في أقصر فترة زمنية".

وتأتي التجربة في الوقت الذي يزور فيه رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي كوريا الجنوبية لإجراء محادثات مع المسؤولين هناك، حيث تعهد ببذل جهود شاملة لوقف برنامج كوريا الشمالية النووي.

The 🇰🇷 Republic of Korea is a leader in nuclear energy & its peaceful application for development. Excellent in-depth exchange w/ @President_KR Yoon Suk Yeol—thank you for your full support to a nuclear safety & security protection zone at 🇺🇦 #Zaporizhzhya. pic.twitter.com/jcyiNooNR4 — Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) December 15, 2022

وفي الأسبوع الماضي، أصدر جيش كوريا الشمالية أمرا طارئا بالتأهب للوحدات القتالية على جميع المستويات، كما أطلق أكثر من 130 قذيفة في البحر، سقط بعضها في منطقة عازلة قرب الحدود البحرية بين الكوريتين، وذلك ردا على مناورات أميركية كورية جنوبية في منطقة حدودية.

وأجرت بيونغ يانغ هذا العام سلسلة قياسية من التجارب الصاروخية، إحداها في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي لصاروخ عابر للقارات قادر على الوصول إلى البر الرئيسي للولايات المتحدة.