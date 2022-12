كوريا الشمالية تعلن اختبار محرك لسلاح إستراتيجي جديد

أعلنت كوريا الشمالية صباح اليوم الجمعة أنها اختبرت "محرك وقود صلب عالي الدفع" لتطوير سلاح إستراتيجي جديد، وذلك بتوجيه وإشراف مباشر من الزعيم كيم جونغ أون.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية إن الاختبار أجري الخميس في موقع سوهاي لإطلاق الأقمار الاصطناعية، وأثبت جدارة المحرك واستقراره، مما يوفر "ضمانا لتطوير نظام سلاح إستراتيجي آخر من نوع جديد".

وأضافت الوكالة أن كيم عبر عن "توقعه بأنه سيتم صنع سلاح إستراتيجي آخر من نوع جديد في أقصر فترة زمنية".

وتأتي التجربة في الوقت الذي يزور فيه رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي كوريا الجنوبية لإجراء محادثات مع المسؤولين هناك، حيث تعهد ببذل جهود شاملة لوقف برنامج كوريا الشمالية النووي.

The 🇰🇷 Republic of Korea is a leader in nuclear energy & its peaceful application for development. Excellent in-depth exchange w/ @President_KR Yoon Suk Yeol—thank you for your full support to a nuclear safety & security protection zone at 🇺🇦 #Zaporizhzhya. pic.twitter.com/jcyiNooNR4

— Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) December 15, 2022