10 قتلى بينهم أطفال في حريق قرب مدينة ليون شرق فرنسا

أفادت السلطات الفرنسية اليوم الجمعة بمقتل 10 أشخاص بينهم 5 أطفال، وإصابة 14 آخرين، جراء اندلاع حريق في بناية سكنية بمنطقة "فون فلان" في الضواحي الشمالية لمدينة ليون شرقي البلاد.

وذكرت السلطات المحلية لمنطقة ليون ورون أن حصيلة ضحايا الحريق تبقى أولية، مضيفة أن 4 من الجرحى في وضع حرج، وقالت المصادر نفسها إن سبب الحريق لم يعرف بعد.

ومن جانبه، قال وزير الداخلية جيرالد دارمانان إن السلطات ستفتح تحقيقا في الحادث، مشيرا إلى وجود عدة سيناريوهات بشأن سبب ما جرى.

Incendie à Vaulx-en-Velin: 180 pompiers mobilisés, le feu désormais éteint pic.twitter.com/OZpvzS3KCq — BFM Lyon (@BFMLyon) December 16, 2022

وقد انتشرت قرابة 180 إطفائيا في موقع الحادث، وتمت السيطرة على الحريق.

ونشب الحريق في الساعات الأولى من صباح اليوم في بناية مؤلفة من 7 طوابق، وقالت السلطات المحلية إن طوقا أمنيا فرض حول موقع الحريق.