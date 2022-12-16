بسبب مخاوف حقوقية.. صندوق الثروة السيادي النرويجي يستبعد شركات إسرائيلية وتايلندية

قال صندوق الثروة السيادي في النرويج إنه سيستبعد من محفظته شركتين من تايلند وواحدة من إسرائيل، موضحا أنها تتضمن "خطرا غير مقبول" يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان.

وأضاف الصندوق الذي تبلغ قيمته 1.3 تريليون دولار، أمس الخميس، أن مجلسه التنفيذي قرر استبعاد شركة "كوجنايت سوفت وير" المحدودة التي تقدم برمجيات للأمن والتحليل، وشركة "بي.تي.تي" الوطنية للطاقة في تايلند، ووحدة أعمال النفط والتجزئة التابعة لها.

وقال مجلس الأخلاقيات في الصندوق إن شراكات تقيمها شركتا تايلند مع شركات مملوكة لحكومة وجيش ميانمار وأنشطتهما هناك توفر للقوات المسلحة تدفقات إيرادات ضخمة من شأنها تمويل العمليات العسكرية والانتهاكات.

وأشار الصندوق إلى "خطر غير مقبول" تسهم به الشركتان في انتهاكات جسيمة لحقوق الأفراد في أوضاع الحرب أو الصراع.

وبالنسبة لكوجنايت، قال مجلس الأخلاقيات إن عدة دول يُقال إنها من مشتري منتجات المراقبة وعملاء لخدماتها "اتُّهمت بانتهاكات شديدة الجسامة لحقوق الإنسان". ولم يسمّ البيان أي دولة، ولم ترد "كوجنايت" على طلب للتعليق.

وقال الصندوق إن القرارات مستندة إلى توصيات مجلس الأخلاقيات من مايو/أيار ويونيو/حزيران.

ولم يذكر الصندوق حصته في الشركات، كما لم يرد على طلب لمزيد من التعليقات حول الاستبعاد.