بالفيديو.. حادث غريب لطائرة حربية على مدرج قاعدة جنوبي أميركا

تعرضت طائرة حربية أميركية من طراز "إف-35 بي" (F-35B) لحادث غريب عقب الفشل في الهبوط على مدرج قاعدة تابعة لسلاح البحرية بولاية تكساس جنوبي الولايات المتحدة، وقد اضطر ربان المقاتلة للقفز بواسطة كرسيه المزود بمظلة للإنقاذ.

F-35 crash-lands in Fort Worth, TX – pilot ejected 🇺🇸 #aviation pic.twitter.com/Ov7qXf0xad — Houston Air Watch (@houstonairw) December 15, 2022

ونشرت وسائل إعلام محلية مقطع فيديو يظهر الطائرة الحربية تسقط على مقدمتها بعدما هبطت على مدرج قاعدة "فورت ورث" التابعة للبحرية الأميركية بولاية تكساس، ثم تصاعد منها الدخان وبدأت تدور يمينا ويسارا وهي على المدرج، ليقذف الربان نفسه منها بواسطة الكرسي، ثم تفتح مظلة الإنقاذ وينزل بسلامة، غير بعيد عن مكان الطائرة.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع (بنتاغون) العميد باتريك رايدر -في مؤتمر صحفي أمس الخميس- إن ربان المقاتلة موظف تابع للحكومة، مضيفا أن الطائرة الحربية لم تسلم بعد للجيش.

وتستخدم شركة "لوكهيد مارتن" (Lockheed Martin) الأميركية للصناعة العسكرية مدرج القاعدة -التي وقع فيها حادث التحطم- لإجراء تجارب على الطائرات المقاتلة من طراز "إف-35" قبل تسليمها للقوات الأميركية.