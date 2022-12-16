شاهد- المقاتلة المسيرة التركية "التفاحة الحمراء" تجتاز بنجاح أول تشغيل لها

أعلنت شركة الصناعات الدفاعية التركية "بايكار" (Baykar) عن نجاحها في تشغيل طائرة مقاتلة مسيرة، وتحليقها لمدة 18 دقيقة في أول رحلة لها.

ونشرت الشركة مقطع فيديو لإقلاع الطائرة المسيرة المسماة "قزل إلما" وتعني "التفاحة الحمراء"، وهبوطها في قاعدة جوية بمدينة إسطنبول.

وأوضحت الشركة في بيان أن هذه الطائرة تتميز عن الطائرات المسيرة بإجرائها مناورات خاطفة وتنفيذ مهام قتالية جو-جو كمثيلاتها من المقاتلات التقليدية.

ومن المخطط له أن تتميز "قزل إلما" بالقدرة على الاختفاء عن شاشات الرادار، وأن يصل وزنها في الإقلاع إلى 6 أطنان، وأن تكون قادرة على حمل 1500 كيلوغرام من الصواريخ والذخائر.

وكانت الشركة اكتسبت شهرة عالمية بتزويدها أذربيجان ومن بعدها أوكرانيا بمسيّرات مسلحة كان لها دور بارز في الاشتباكات بين البلدين.