تحقيق استقصائي للجزيرة نت يفوز بجائزة في فلسطين

حصل تحقيق استقصائي للجزيرة نت على جائزة ثاني أفضل تحقيق استقصائي للعام 2022 تمنحها هيئة فلسطينية مستقلة تدعى "الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة".

جاء الإعلان عن الجائزة التي حملت اسم الشهيدة شيرين أبو عاقلة بالمسرح البلدي في رام الله أمس، في إطار احتفال الائتلاف المعروف اختصارا بـ "أمان" باليوم العالمي لمكافحة الفساد.

ويتناول التحقيق -الذي أعده الزميل هيثم الشريف استغلال وسطاء فلسطينيين حاجة مواطنيهم في الضفة الغربية للعمل داخل إسرائيل بتسهيل حصولهم على تصاريح عمل من شركات إسرائيلية تتيح لهم الانتقال عبر المعابر، ليبيعوها مقابل مبالغ مالية باهظة.

وحصلت أنصار طميزه -الصحفية في تلفزيون "وطن"- على المركز الثاني مناصفة مع الشريف عن تحقيقها "متهمون يحققون مع أنفسهم والنتائج على قياس المسؤولين".

أما جائزة أفضل تحقيق استقصائي فنالها الصحفي مصطفى الدحدوح عن تحقيق بعنوان "كراسي متحركة غير مطابقة للمواصفات وإهمال حكومي، سلامة ناقصة لذوي الإعاقة في غزة".

وشارك فرع "أمان" في غزة بهذا الحفل عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، وحضره ممثلو مؤسسات حكومية ومجتمع مدني، وأصدقاء "أمان" المنخرطون في جهود مكافحة الفساد، وطلبة جامعات وباحثون وإعلاميون وأكاديميون.