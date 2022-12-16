في ظل التوترات مع الصين.. الهند تختبر صاروخا باليستيا قادرا على حمل رؤوس نووية

أجرت الهند تجربة إطلاق صاروخ باليستي بعيد المدى يمكنه حمل رؤوس حربية نووية، وذلك في ظل توترات جديدة على طول الحدود المتنازع عليها مع الصين.

ووفقا لوكالة بلومبيرغ للأنباء، قال برالهاد جوشي -وهو وزير في حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي- عبر تويتر "سيضيف الصاروخ قيمة عظيمة للدفاع، وسيعزز الأمن القومي إلى نطاق أعظم"، حيث إنه يستطيع قطع أكثر من 5400 كيلومتر.

وتم إجراء تجربة إطلاق الصاروخ الباليستي "أنجي 5" أول أمس الأربعاء من جزيرة أبو الكلام قبالة ساحل أوديشا شرقي الهند.

ويسمح مدى الصاروخ باستهداف مدن رئيسية في المنطقة، وصدر تحذير للطيارين قبل إجراء التجربة المقررة مسبقا، وقد ينظر إلى توقيت إطلاقه الفعلي بأنه رسالة موجهة إلى الصين، وفق مراقبين.

وكانت اشتباكات وقعت بين الجيشين الصيني والهندي يوم الجمعة الماضي على الحدود المتنازع عليها في منطقة الهيمالايا، وأسفرت عن إصابة جنود من الطرفين.