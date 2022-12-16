إصابة قائد شرطة بولندا في انفجار هدية تلقاها من دولة مجاورة

قالت وزارة الداخلية البولندية الخميس إن القائد العام لشرطة البلاد ياروسلاف شيمشيك أصيب ونقل إلى المستشفى بعدما انفجرت هدية بمقر الشرطة في وارسو.

وكان شيمشيك قد تلقى الهدية من أحد رؤساء خدمات الطوارئ الأوكرانية خلال زيارته لأوكرانيا يومي 11 و12 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وقالت الوزارة في بيان "نتيجة للانفجار أصيب القائد بجروح طفيفة، وهو تحت الملاحظة في المستشفى منذ الأربعاء" حين وقع الحادث، ولم تتضح على الفور طبيعة الهدية.

وأضافت أن موظفا مدنيا في مقر الشرطة أصيب أيضا، لكنه لم يكن بحاجة لنقله إلى المستشفى، وذكرت أن "الجانب البولندي طلب من الجانب الأوكراني تقديم تفسيرات لما جرى".

ولم يرد جهاز الأمن الأوكراني على طلب من وكالة رويترز للتعليق على الحادث.

وأفادت وسائل إعلام بولندية في وقت سابق بأن انفجارا في مقر الشرطة أسفر عن إصابة شيمشيك وإلحاق أضرار بسقف المبنى.