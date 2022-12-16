جرحى من الشرطة في انفجار سيارة مفخخة جنوب شرقي تركيا

ذكرت مصادر أمنية أن 8 من أفراد الشرطة التركية أصيبوا، اليوم الجمعة، عندما انفجرت سيارة مفخخة على جانب الطريق أثناء مرور حافلة للشرطة على طريق سريع في إقليم ديار بكر جنوب شرقي تركيا.

وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو في تغريدة على حسابه في تويتر إن شخصين اعتقلا، ويعتقد أنهما منفذي الانفجار، وأضاف أن المصابين في الانفجار جروحهم طفيفة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار حتى الآن.

وذكر مكتب حاكم ديار بكر أن القنبلة لم تسفر عن إصابات خطيرة، لكن 9 كانوا على متن الحافلة المدرعة نقلوا إلى المستشفى لإجراء الفحوصات.

موقع الانفجار

ونقلت وكالة رويترز عن مصادر أن الانفجار وقع قرب سوق للماشية على بعد نحو 10 كيلومترات جنوبي وسط مدينة ديار بكر، أكبر مدن الإقليم.

ويشن حزب العمال الكردستاني هجمات داخل تركيا منذ العام 1984، وتتركز هجماته على جنوب شرقي البلاد حيث غالبية السكان من الأكراد، وقد قضى جراء هذه الهجمات أكثر من 40 ألف شخص، وتصنف تركيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حزب العمال ضمن المنظمات الإرهابية.

وقُتل 6 أشخاص وأصيب العشرات في انفجار قنبلة في شارع الاستقلال وسط إسطنبول الشهر الماضي، وألقت السلطات القبض على العشرات، من بينهم امرأة سورية، للاشتباه في تورطهم.

واتهمت السلطات التركية حزب العمال الكردستاني وقوات سوريا الديمقراطية بالمسؤولية عن تفجير إسطنبول، غير أنهما نفيا أي صلة لهما بالتفجير.