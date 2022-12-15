يعتزم زيارة دول بأفريقيا جنوب الصحراء.. بايدن يدعو لمنح أفريقيا مقعدا دائما بمجلس الأمن وعضوية في مجموعة العشرين

دعا الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الخميس، إلى دور أكبر لأفريقيا على الساحة الدولية، معربا عن دعمه لحصول الاتحاد الأفريقي على عضوية دائمة في مجلس الأمن الدولي، وعلى مقعد دائم في مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى التي تنتمي إليها جنوب أفريقيا وحدها من القارة الأفريقية.

وقال بايدن، في تصريحات خلال القمة الأميركية الأفريقية المنعقدة في واشنطن، "اليوم أدعو إلى انضمام الاتحاد الأفريقي إلى مجموعة العشرين كعضو دائم"، مشيرا إلى أن "أفريقيا جزء من المفاوضات في كل غرفة، في كل غرفة تتم فيها مناقشة التحديات العالمية، وفي كل مؤسسة تجري فيها مناقشات".

وأكد أن بلاده تدعم بشكل كامل إصلاح مجلس الأمن الدولي حتى يشمل عضوية دائمة للاتحاد بالمجلس.

وأضاف "أعلنت في سبتمبر/أيلول خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن الولايات المتحدة تدعم بالكامل إصلاح مجلس الأمن ليشمل التمثيل الدائم لأفريقيا. واليوم، أدعو أيضا لانضمام الاتحاد الأفريقي إلى مجموعة العشرين كعضو دائم. كان يجب أن يحدث ذلك منذ وقت طويل، ولكنه سيحدث".

وأكد أن شعوب أفريقيا شركاء لا غنى عنهم لتحقيق المكاسب ليس فقط لأفريقيا والولايات المتحدة، وإنما للعالم بأسره.

وواصلت القمة الأفريقية الأميركية المنعقدة في واشنطن جدول أعمالها لليوم الثاني بحضور نحو 49 من قادة دول القارة السوداء.

ويقول مسؤولون أميركيون إنهم على اتصال بالهند مضيفة قمة مجموعة العشرين لعام 2023 بشأن ضم الاتحاد الأفريقي.

وأوضح بايدن أن الولايات المتحدة بالتعاون الوثيق مع الكونغرس تخطط للالتزام بمبلغ 55 مليار دولار في أفريقيا خلال السنوات الثلاث المقبلة، وأن الهدف هو "النهوض بالأولويات التي نتشاركها ودعم أجندة أفريقيا 2063".

زيارة دول في أفريقيا جنوب الصحراء

وأعلن بايدن كذلك، أنه يخطط لزيارة دول في أفريقيا جنوب الصحراء، وهي رحلة -إن تمت- ستكون الأولى لرئيس أميركي منذ 2015.

وقال بايدن أمام قادة القمة الأميركية الأفريقية في واشنطن "سنراكم جميعا وستلتقون بنا كثيرا"، دون الإعلان عن موعد أو وجهة محددة لرحلته.

وسيكون بايدن أول رئيس أميركي يزور المنطقة منذ جولة الرئيس الأسبق باراك أوباما في يوليو/تموز 2015 التي قادته إلى كينيا وإثيوبيا.

ولم يخفِ الرئيس السابق دونالد ترامب عدم اهتمامه بأفريقيا جنوب الصحراء، وكان أول رئيس منذ 4 عقود لا يزور المنطقة أثناء توليه المنصب.