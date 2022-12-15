واشنطن تعرض مكافأة مالية ضخمة مقابل معلومات عن قيادي بالقاعدة في اليمن

أعلنت الولايات المتحدة مكافأة بقيمة 5 ملايين دولار مقابل الحصول على معلومات عن قيادي بارز في تنظيم القاعدة باليمن.

وقالت السفارة الأميركية باليمن في حسابها على تويتر إن "برنامج مكافآت من أجل العدالة (يتبع الخارجية الأميركية) يقدم مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار مقابل الإدلاء بمعلومات عن عصام البنا المعروف باسم أبو أيمن المصري".

وأضافت السفارة أن "البنا قائد كبير في تنظيم القاعدة بشبه الجزيرة العربية (مقره اليمن)، والذي صنفته الولايات المتحدة منظمة إرهابية أجنبية"، دون تفاصيل.

يقدم برنامج مكافآت من أجل العدالة مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار مقابل الإدلاء بمعلومات عن إبراهيم البنا، والمعروف أيضا باسم أبو أيمن المصري. البنا هو قائد كبير بتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، التي صنفته الولايات المتحدة كمنظمة إرهابية أجنبية.https://t.co/ZEndYDtSN5 pic.twitter.com/BzbH4Pt20B — US Embassy to Yemen السفارة الأمريكية لدى اليمن (@USEmbassyYemen) December 14, 2022

وينشط تنظيم القاعدة بين فترة وأخرى في عدة مناطق باليمن، وينفذ عمليات ضد قوات أمنية وعسكرية تخلف في العادة قتلى وجرحى.

كما تنفذ الولايات المتحدة منذ سنوات غارات جوية متكررة بطائرات مسيرة ضد عناصر "القاعدة" في اليمن، قُتل في بعضها قادة بارزون في التنظيم، فيما أدت أخرى إلى خسائر بصفوف المدنيين، وفق تقارير حقوقية.