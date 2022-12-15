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واشنطن تعرض مكافأة مالية ضخمة مقابل معلومات عن قيادي بالقاعدة في اليمن

صورة أرشيفية لتنظيم القاعدة في اليمن An image grab taken on April 16, 2014 from a video released on March 29, 2014 by Al-Malahem Media, the media arm of Al-Qaeda in the Arabian Peninsula (AQAP), allegedly shows AQAP jihadists listening to their chief Nasser al-Wuhayshi at an undisclosed location in Yemen. Wuhayshi has pledged in a rare video appearance to pursue the war against the Western "crusaders" everywhere possible. AFP PHOTO/HO/AL-MALAHEM MEDIA === RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO/HO/AL-MALAHEM MEDIA" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS === AL-MALAHEM MEDIA / AFP
تنظيم القاعدة ينشط بين فترة وأخرى في عدة مناطق باليمن (الفرنسية-أرشيف)
15/12/2022-|آخر تحديث: 15/12/202203:58 AM (مكة المكرمة)

أعلنت الولايات المتحدة مكافأة بقيمة 5 ملايين دولار مقابل الحصول على معلومات عن قيادي بارز في تنظيم القاعدة باليمن.

وقالت السفارة الأميركية باليمن في حسابها على تويتر إن "برنامج مكافآت من أجل العدالة (يتبع الخارجية الأميركية) يقدم مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار مقابل الإدلاء بمعلومات عن عصام البنا المعروف باسم أبو أيمن المصري".

وأضافت السفارة أن "البنا قائد كبير في تنظيم القاعدة بشبه الجزيرة العربية (مقره اليمن)، والذي صنفته الولايات المتحدة منظمة إرهابية أجنبية"، دون تفاصيل.

وينشط تنظيم القاعدة بين فترة وأخرى في عدة مناطق باليمن، وينفذ عمليات ضد قوات أمنية وعسكرية تخلف في العادة قتلى وجرحى.

كما تنفذ الولايات المتحدة منذ سنوات غارات جوية متكررة بطائرات مسيرة ضد عناصر "القاعدة" في اليمن، قُتل في بعضها قادة بارزون في التنظيم، فيما أدت أخرى إلى خسائر بصفوف المدنيين، وفق تقارير حقوقية.

المصدر : وكالة الأناضول