انقطاع كامل للكهرباء عن خيرسون والاستخبارات البريطانية تستبعد هجومًا روسيًا من بيلاروسيا

قالت السلطات الأوكرانية إن الكهرباء انقطعت بشكل كامل -اليوم الخميس- عن مدينة خيرسون (جنوب) التي استعادتها كييف قبل أسابيع وذلك جراء قصف روسي شديد على البنية التحتية الأساسية، في حين استبعدت الاستخبارات العسكرية البريطانية أن تشن القوات الروسية هجوما على الشمال الأوكراني من بيلاروسيا.

وقال حاكم خيرسون، ياروسلاف يانوشيفيتش، عبر حسابه على تليغرام إن القصف الروسي القوي مستمر على البنية التحتية الأساسية بأحد أحياء مدينة خيرسون التي استعادتها القوات الأوكرانية الشهر الماضي، وهي العاصمة الإقليمية الوحيدة في أوكرانيا التي سيطرت عليها موسكو في أوائل الحرب على أوكرانيا المستمرة منذ 24 فبراير/شباط الماضي.

وكانت السلطات الأوكرانية قالت في وقت سابق، اليوم الخميس، إن 3 مدنيين قتلوا وأصيب آخرون جراء القصف الروسي، وقال مراسل الجزيرة في المنطقة إن القصف الروسي على مدينة خيرسون وقرى ومناطق خط التماس مستمر، خصوصا على ضفتي نهر دنيبرو.

Russian missile hit the Kherson Regional Administration. This is the same building where a month ago Ukrainians so happily raised our flag. It has no military value. Pure act of terror and vengeance. Which only shows how weak Russia is. pic.twitter.com/4FFRhA3rQ2

— Maria Avdeeva (@maria_avdv) December 14, 2022