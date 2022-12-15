روسيا تحذر واشنطن من عواقب "خطوة استفزازية" وكييف تعلن إحباط هجوم جوي كبير

أعلنت كييف الأربعاء إسقاط سرب من المسيّرات هاجمت العاصمة الأوكرانية صباحا، في حين كشفت واشنطن أنها تضع اللمسات الأخيرة لتزويد أوكرانيا بصواريخ باتريوت، فيما حذرت روسيا الولايات المتحدة من عواقب ما وصفتها بالخطوة الاستفزازية المتمثلة بتزويد أوكرانيا بهذه المنظومة من الصواريخ.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت جميع المسيّرات التي هاجمت العاصمة كييف صباح الأربعاء، ودعا المواطنين إلى الانتباه والحذر وأخذ كل الإنذارات الجوية على محمل الجد.

وأشاد زيلينسكي بفعالية الدفاعات الجوية الأوكرانية، مؤكدا إسقاط 13 طائرة مسيرة إيرانية الصنع من طراز "شاهد".

وقال في مقطع فيديو "بدأ الإرهابيون في الصباح بـ13 "شاهد"، في إشارة إلى المسيّرات المفخخة، مضيفا أنه "حسب معلومات أولية أسقط نظام دفاعنا الجوي الـ13 كلها".

وأضاف "أنا فخور" بذلك، مذكرا السكان بأن يتحلوا باليقظة عندما تدوي صفارات الإنذار كما حصل صباح الأربعاء قبيل وصول المسيّرات.

President @ZelenskyyUa addressed Ukrainians after drone attacks on Kyiv this morning. He said that all 13 drones were shot down by Ukrainian air defense. We are grateful to partners for supplying air defense systems. Looking forward to protecting the whole territory of Ukraine. pic.twitter.com/xzTpNj7gpz — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) December 14, 2022

بدورها، أعلنت الإدارة العسكرية لمدينة كييف أن قوات الدفاع الجوي أسقطت مسيّرات ملغمة في أحدث هجوم روسي على العاصمة الأوكرانية.

وأضافت أن حطام إحدى الطائرات ألحق أضرارا بمبنيين إداريين في حي شيفتشينكيف وسط العاصمة.

ودعا رئيس الإدارة العسكرية في كييف أوليكسي كوليبا المواطنين للبقاء في الملاجئ مع استمرار الخطر، متهما روسيا بما وصفها بمواصلة إرهاب الطاقة.

صواريخ باتريوت

في غضون ذلك، قال مسؤولون أميركيون إن واشنطن تضع اللمسات الأخيرة على خطط لتزويد أوكرانيا بصواريخ باتريوت للدفاع الجوي.

وأضافوا أن واشنطن قد تعلن إرسال هذه الصواريخ إلى أوكرانيا خلال الأسبوع الجاري، على أن يتم تدريب الأوكرانيين على استخدامها في قاعدة للجيش الأميركي بألمانيا.





وأوضحوا أن خطة وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) لإرسال الصواريخ ما زالت بحاجة إلى موافقة وزير الدفاع قبل إرسالها إلى الرئيس جو بايدن للتوقيع عليها.

من جانبه، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي إنه لا يمكنه تأكيد التقارير بشأن تقديم المنظومة إلى أوكرانيا خلال الحزمة المقبلة من المساعدات.

وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأربعاء نقلا عن مسؤولين أميركيين مطلعين أن الولايات المتحدة تخطط لإرسال معدات إلكترونية تحول الذخائر الجوية غير الموجهة إلى قنابل ذكية، الأمر الذي يسمح بدرجة عالية من الدقة في الاستهداف.

تحذير روسي

وفي رد فعل على الإعلان الأميركي، قال مسؤولون في الكرملين إن منظومات باتريوت ستصبح بالتأكيد هدفا مشروعا للقوات المسلحة الروسية في حال تسليمها إلى كييف.

وقال ديمتري ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي إنه إذا قام حلف شمال الأطلسي "ناتو" (NATO) بتزويد من وصفهم بالمتعصبين في كييف بمنظومات باتريوت مع عناصر من قوات الحلف فسيصبحون على الفور هدفا مشروعا للقوات الروسية.

من جهتها، قالت السفارة الروسية في واشنطن إنه إذا تم نقل أنظمة صواريخ "باتريوت من قبل الولايات المتحدة إلى كييف فسيكون ذلك خطوة استفزازية قد تؤدي إلى عواقب لا يمكن التنبؤ بها".

وأضافت السفارة أن "الولايات المتحدة -حتى من دون تقديم صواريخ باتريوت- تتعمق أكثر فأكثر في الصراع في جمهورية ما بعد الاتحاد السوفياتي"، وفق ما نقلت وكالة تاس الروسية.

واعتبرت أن "هذا التصرف من واشنطن يسبب ضررا هائلا ليس فقط للعلاقات الروسية الأميركية، ولكنه يخلق أيضا مخاطر إضافية للأمن العالمي".

يشار إلى أن أوكرانيا تطالب الولايات المتحدة بإرسال نظام دفاع جوي متقدم بعيد المدى وفعال للغاية في اعتراض الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز، بسبب تعرضها لوابل من الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة الروسية التي تسببت في تدمير كبير للبنية التحتية والطاقية الرئيسية في جميع أنحاء البلاد.

هدنة أعياد الميلاد

وفي شأن آخر، استبعد الكرملين الأربعاء إعلان أن تكون هناك أي هدنة قيد البحث حاليا في أوكرانيا بمناسبة عيد الميلاد ورأس السنة.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف للصحافة "لم يتم تقديم أي اقتراح من قبل أي طرف، هذا الموضوع ليس على جدول الأعمال".

من ناحية أخرى، أعلنت الرئاسة الأوكرانية الإفراج عن 64 أوكرانيا وأميركي واحد الأربعاء، في أحدث تبادل للأسرى بين كييف وموسكو.