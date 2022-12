روسيا تحذر واشنطن من عواقب "خطوة استفزازية" وكييف تعلن إحباط هجوم جوي كبير

أعلنت كييف الأربعاء إسقاط سرب من المسيّرات هاجمت العاصمة الأوكرانية صباحا، في حين كشفت واشنطن أنها تضع اللمسات الأخيرة لتزويد أوكرانيا بصواريخ باتريوت، فيما حذرت روسيا الولايات المتحدة من عواقب ما وصفتها بالخطوة الاستفزازية المتمثلة بتزويد أوكرانيا بهذه المنظومة من الصواريخ.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت جميع المسيّرات التي هاجمت العاصمة كييف صباح الأربعاء، ودعا المواطنين إلى الانتباه والحذر وأخذ كل الإنذارات الجوية على محمل الجد.

وأشاد زيلينسكي بفعالية الدفاعات الجوية الأوكرانية، مؤكدا إسقاط 13 طائرة مسيرة إيرانية الصنع من طراز "شاهد".

وقال في مقطع فيديو "بدأ الإرهابيون في الصباح بـ13 "شاهد"، في إشارة إلى المسيّرات المفخخة، مضيفا أنه "حسب معلومات أولية أسقط نظام دفاعنا الجوي الـ13 كلها".

وأضاف "أنا فخور" بذلك، مذكرا السكان بأن يتحلوا باليقظة عندما تدوي صفارات الإنذار كما حصل صباح الأربعاء قبيل وصول المسيّرات.

