خطوة "تاريخية".. قادة الاتحاد الأوروبي يقررون منح البوسنة والهرسك صفة دولة مرشحة لعضوية الاتحاد

قرّر قادة الاتحاد الأوروبي -اليوم الخميس- منح البوسنة والهرسك صفة دولة "مرشّحة" لنيل عضوية الاتحاد، وهي الخطوة الأولى في مسار طويل ومعقد لنيل العضوية، يتطلّب موافقة دول التكتل الأوروبي بالإجماع.

وناقش قادة الاتحاد في قمة ببروكسل التوصية التي اتخذها الوزراء المسؤولون عن الشؤون الأوروبية لدول الاتحاد -الثلاثاء الماضي- بشأن منح وضع "دولة مرشحة" للبوسنة والهرسك للانضمام إلى الاتحاد.

وصرّح مسؤول من المجلس الأوروبي للصحفيين، بأن الزعماء وافقوا على وضع ترشيح البوسنة والهرسك.

وقال مفوض الاتحاد المسؤول عن التوسيع أوليفر فارهيلي -في بيان بعد إعلان القرار- "هذا قرار تاريخي، مستقبل البوسنة والهرسك في الاتحاد الأوروبي".

وبعد منح الدولة صفة مرشح، تبدأ مفاوضات الانضمام في المراحل التالية، بشرط استيفاء الشروط، ويمكن أن تستغرق مفاوضات الانضمام سنوات حتى تبدأ.

وكان وضع البوسنة والهرسك "مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي" مشروطًا بإجراء إصلاحات تتعلّق بسيادة القانون والمعايير الديمقراطية والإدارة العامة في الدولة الواقعة غرب البلقان.

وجاء تقدّم البوسنة نحو العضوية في إطار ضغط أوسع نطاقًا في الاتحاد، من أجل التوسع غرب البلقان، والتنافس مع الصين وروسيا على النفوذ في الدول المجاورة.