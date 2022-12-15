قتيل و7 مصابين في تجدد الاشتباكات الحدودية بين القوات الأفغانية والباكستانية

أفاد مراسل الجزيرة نقلا عن مسؤول باكستاني بأن مدنيا قتل وأصيب 7 آخرون اليوم الخميس في بلدة تشامان الحدودية، مع تجدد الاشتباكات بين القوات الأفغانية والباكستانية قرب معبر سبين بولداك–تشامان الحدودي.

وأضاف المسؤول الباكستاني أن إطلاق النار من الجانب الأفغاني جاء رداً على محاولة باكستانية لصيانة جانب من سياج حدودي يفصل أراضي البلدين.

وقررت السلطات الباكستانية وضع المستشفى الحكومي في بلدة تشامان في حالة تأهب لاستقبال أي حالات طارئة.

في المقابل، أكد مسؤول أمني أفغاني أن الاشتباكات وقعت على خلفية بناء القوات الأفغانية أبراج مراقبة قرب الحدود المشتركة بين البلدين.

ويعبر الآلاف الحدود بين سبين بولداك في أفغانستان وتشامان في باكستان كل يوم، بينهم تجار وأفغان يتوجهون إلى باكستان لتلقي العلاج الطبي وأشخاص يزورون أقارب.

والأحد الماضي أعلن الجيش الباكستاني أن قوات من حرس الحدود الأفغانية شنت قصفا مدفعيا وأطلقت نيرانا كثيفة، مما تسبب في مقتل 6 مدنيين وإصابة 17 آخرين على الجانب الباكستاني من الحدود.

وقال الجيش في بيان إن القوات الباكستانية ردت بإطلاق النار عبر نقطة تشامان الحدودية في إقليم بلوشستان في الجنوب الغربي، دون ذكر تفاصيل عن أي خسائر في الجانب الآخر.

وكان مراسل الجزيرة أفاد بأن الاشتباكات وقعت على خلفية إقامة القوات الأفغانية نقطة حراسة جديدة على الحدود بين البلدين.

وقبل شهر، قتل مسلح أحد حراس الحدود الباكستانيين بالرصاص عند معبر تشامان الحدودي مما أدى إلى إغلاقه لمدة أسبوع.

ومنذ عودة حركة طالبان إلى السلطة العام الماضي، تصاعدت حدة التوتر عند الحدود بين البلدين، حيث تتهم باكستان جماعات متشددة بالتخطيط لشن هجمات من الأراضي الأفغانية.

وتنفي طالبان أن تكون تؤوي مسلحين باكستانيين، لكن الحركة مستاءة من السياج الحدودي الذي تقيمه إسلام آباد على طول الحدود بين البلدين.