الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة والسلطة تعتقل أنصارا لحماس في الخليل

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 29 فلسطينيا على الأقل في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية ليلة أمس الأربعاء وفجر اليوم الخميس، في حين قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن أجهزة الأمن الفلسطينية اعتقلت عددا من المواطنين وأنصار الحركة في مدينة الخليل (جنوب الضفة) بعد الاعتداء عليهم.

وقال نادي الأسير الفلسطيني إن حملة الاعتقالات التي نفذتها قوات الاحتلال استهدفت أسرى محررين، وإن من بين المعتقلين 15 من بلدة بيت آمر شمال الخليل، كما شملت الاعتقالات محافظات نابلس (وسط)، وقلقيلية (شمال)، وجنين (شمال)، ورام الله (وسط)، وطوباس (شمال)، حيث دهمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال منازل عدة، واقتادت الموقوفين إلى مراكز للتحقيق معهم بتهمة مقاومة الاحتلال.

وبث حساب جيش الاحتلال عبر تويتر مقطع فيديو وصورا لاقتحام قواته أنحاء الضفة الغربية خلال الليلة الماضية واعتقال عدد من الفلسطينيين.

במהלך הפעילות, חשודים יידו אבנים והשליכו בקבוקי תבערה לעבר הכוחות, שהגיבו באמצעים לפיזור הפגנות במקביל, לוחמי צה"ל עצרו שני מבוקשים בעיר שכם שבמרחב החטיבה המרחבית שומרון והחרימו חלקים של כלי נשק מסוג M-16 >> pic.twitter.com/xPF7JPZH9z — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) December 15, 2022

وأفادت هيئة شؤون الأسرى بأن قوات الاحتلال اعتقلت نحو 6500 فلسطيني منذ بداية العام الجاري.

السلطة تعتقل

وقالت حركة حماس في بيان صدر اليوم الخميس إن أجهزة الأمن الفلسطينية اعتقلت عددا من المواطنين وأنصارها في مدينة الخليل بعد الاعتداء عليهم، ووصفت الحركة هذا السلوك بأنه "جبان وعمل غير وطني يجب أن يتوقف".

وذكر بيان لحماس أن مواطنين "تعرضوا للضرب المبرح وإطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز، بحجة رفع راية لحركة حماس على أحد المنازل في ذكرى الانطلاقة الـ 35″، معتبرا ذلك "انتهاكا يعبر عن حالة التغول على شعبنا وتكميم الأفواه، ومحاصرة الحريات السياسية". ولم يصدر عن السلطة أي رد فعل تجاه بيان حماس.

وكانت حركة حماس احتفلت أمس بالذكرى الـ 35 لانطلاقتها، وأقامت مهرجانا جماهيريا في قطاع غزة، طالبت فيه السلطة بوقف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال.

وقبل يومين، قالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين إن أجهزة الأمن الفلسطينية نفذت حملة استدعاءات واعتقالات بحق نشطاء وطلبة جامعيين من المحسوبين على حركة حماس قبيل عشية إحياء الحركة ذكرى تأسيسها.

وأضافت الهيئة، في بيان أول أمس الثلاثاء، أن عدد المحتجزين بلغ 30 على الأقل، وتركزت الاعتقالات والاستدعاءات في محافظات رام الله وبيت لحم (وسط) والخليل.