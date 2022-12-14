وجه رسالة مباشرة للجيش.. أول تعليق من رئيس بيرو المعزول بعد اعتقاله

أكد رئيس بيرو السابق بيدرو كاستيلو -الذي تم عزله واعتقاله الأسبوع الماضي بتهمتي التمرد والتآمر- أمس الثلاثاء أنه "لن يتخلى" عن قضيته.

ودعا كاستيلو الشرطة والجيش إلى "الكف عن قتل" المتظاهرين الذين يطالبون بالإفراج عنه وإعادته إلى منصبه، وذلك عقب مواجهات عنيفة بين قوات الأمن ومتظاهرين أدت إلى مقتل 7 أشخاص في الأيام القليلة الماضية.

وقال الرئيس اليساري السابق خلال جلسة في المحكمة "لن أتخلى عن هذه القضية الشعبية التي أوصلتني إلى هنا"، مضيفا "من هنا أود أن أحث القوات المسلحة والشرطة الوطنية على إلقاء السلاح والكف عن قتل هؤلاء الناس المتعطشين للعدالة"، كما شدد على أن اعتقاله غير عادل وتعسفي.

وقال "لست لصا أو مغتصبا أو فاسدا أو بلطجيا"، وذلك خلال الجلسة التي عقدت عبر الإنترنت للطعن في قرار توقيفه الاحتياطي.

واعتقل رئيس بيرو السابق الأربعاء الماضي عقب محاولته حل مجلس الشيوخ والحكم من خلال مرسوم، وذلك قبل ساعات من جلسة مقررة للمجلس للتصويت للمرة الثالثة على عزله، ويتم التحقيق في شبهات بالفساد تطال كاستيلو وعائلته.

ورغم ذلك فإن مجلس الشيوخ مضى قدما في عملية التصويت، ووافق على عزله بسبب "العجز الأخلاقي"، وتم توقيفه احتياطيا 7 أيام، فيما اتهمه المدعون بالتمرد والتآمر.

وخلال ساعات أدت نائبته دينا بولوارتي اليمين خلفا له، غير أن أنصاره نظموا على الفور احتجاجات تصاعدت حدتها الأحد الماضي مع مقتل اثنين من المتظاهرين، وقتل 5 أشخاص أول أمس الاثنين في صدامات شهدت مزيدا من أعمال العنف.

وسقط 6 قتلى في منطقة أبوريماك مسقط رأس بولوارتي، فيما سقط القتيل السابع في أريكيبا عندما تدخلت الشرطة لطرد مئات المحتجين من مدرج المطار، حيث أقاموا حواجز وأشعلوا فيها النيران.

وحاولت بولوارتي تهدئة التوتر، وتعهدت الأحد الماضي بتقديم موعد الانتخابات من 2026 إلى 2024، وأعلنت حالة طوارئ في مناطق مضطربة.

وتواصلت الاحتجاجات أمس الثلاثاء، وقطعت طرق في 13 من مناطق البلاد الـ24، وفق الشرطة.

وكان الوضع في ليما هادئا صباح الثلاثاء غداة مواجهات استخدمت فيها الشرطة الغاز المدمع، لتفريق مئات المحتجين الذين حاولوا الوصول إلى مبنى مجلس الشيوخ.