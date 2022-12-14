نقاط تفتيش وآلاف من رجال الشرطة.. فرنسا تفرض إجراءات أمنية مشددة قبيل مباراة المغرب بنصف نهائي كأس العالم

رفعت الشرطة الفرنسية حالة التأهب قبل المباراة التي ستخوضها فرنسا أمام المغرب مساء اليوم الأربعاء برسم نصف نهائي كأس العالم لكرة القدم، وذلك بعد الاشتباكات التي أعقبت فوز المغرب على البرتغال في الدور الربع الأسبوع الماضي.

وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان لقناة "فرانس دو" التلفزيونية إن بلاده ستحشد نحو 10 آلاف من أفراد الشرطة في جميع أنحاء البلاد، من بينهم 5 آلاف في منطقة إيل دو فرانس المحيطة بباريس، ونحو 2200 في العاصمة، أي ضعف عدد أفراد الأمن الذين حشدتهم السلطات في المباريات السابقة لمنتخب بلادها ببطولة كأس العالم.

وقال دارمانان "نرحب بأصدقائنا المغاربة، شأنهم شأن الفرنسيين تماما، إذا رغبوا في تنظيم احتفال، ومهمتنا ليست منعهم من الاحتفال.. لكن هذا يجب أن يحدث في ظل ظروف أمنية جيدة".

واندلعت اشتباكات في باريس في العاشر من ديسمبر/كانون الأول الجاري بعد فوز المغرب على البرتغال حيث تحولت الاحتفالات التي تخلّلها التلويح بالأعلام وإطلاق أبواق السيارات إلى أعمال عنف في الشوارع وتحطيم لواجهات المتاجر، مما أجبر شرطة مكافحة الشغب على استخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق مثيري الشغب.

وقال دارمانان إن السلطات الفرنسية لن تُغلق شارع الشانزليزيه بالعاصمة باريس، الذي يبلغ عرضه 70 مترا ويستقطب الراغبين في الاحتفال بالمناسبات الرياضية والمظاهرات أيضا.

وأضاف أن الشانزليزيه قد يُغلق مساء الأحد بعد نهائي كأس العالم.

وقالت شرطة باريس إن قوات الأمن ستركز جهودها على تأمين شارع الشانزليزيه لمنع أي أعمال تخريبية أو عدوانية.

وفي إطار مساعيها لتيسير الحركة المرورية في وسط المدينة، أعلنت السلطات غلق العديد من مخارج الطريق الدائري المحيط بباريس، وسيكون الوصول إلى بعض محطات المترو محدودا.

وقبل ساعتين من بدء المباراة، ستقيم الشرطة الفرنسية نحو 500 نقطة أمنية في باريس ومناطق أخرى لتفتيش المشجعين بحثا عن ألعاب نارية أو قنابل دخان.

وقال دارمانان إن كثيرا من هذه الإجراءات سيتوقف على حالة الجو اليوم، ويأتي هذا في الوقت الذي تعاني فيه فرنسا من موجة برد غير معتادة مع انخفاض درجات حرارة إلى ما دون الصفر وتساقط الثلوج في مساحات شاسعة بشمال البلاد.

وأردف "الطقس غير مناسب نهائيا لأي تجمعات في الأماكن العامة، لكننا نتوقع أن يرغب الأشخاص في التعبير عن سعادتهم بغض النظر عن حالة الجو، وهو أمر مشروع تماما".

يشار إلى أن فرنسا هي الدولة الاستعمارية السابقة للمغرب، وبها جالية مغربية ومغاربية كبيرة تتمركز بشكل أساسي حول العاصمة باريس وفي المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط. ورغم عدم وجود أرقام حول الجماعات العرقية في فرنسا، فإن التقديرات تشير إلى أن عدد المغاربة الفرنسيين والمغاربة الذين يعيشون في فرنسا يبلغ نحو مليون شخص.