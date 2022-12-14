ماسك يفقد لقب أغنى شخص في العالم وهذا من استحوذ عليه

فقد الملياردير الأميركي إيلون ماسك مالك شركة صناعة السيارات الكهربائية "تسلا" (Tesla) ومنصة التواصل الاجتماعي تويتر لقب أغنى شخص في العالم، ليخلفه رجل الأعمال الفرنسي برنار أرنو في صدارة قائمة مليارديرات العالم.

وأصبح ماسك أغنى رجل في العالم بثروة بلغت 340 مليار دولار، لكنه فقد منذ يناير/كانون الثاني الماضي وحتى الآن أكثر من 100 مليار دولار من ثروته التي تراجعت إلى 168.5 مليار دولار، بحسب مؤشر بلومبيرغ للمليارديرات.

وأشارت وكالة بلومبيرغ للأنباء إلى أن ثروة ماسك أصبحت أقل من ثروة الملياردير الفرنسي أرنو (73 عاما) البالغة 172.9 مليار دولار، بفضل امتلاكه 48% من أسهم مجموعة الأزياء والموضة الفرنسية العملاقة "إل في إم إتش" (LVMH).

وأضافت الوكالة أن تراجع ترتيب ماسك في قائمة الأثرياء يأتي للمرة الأولى منذ احتلاله المركز الثاني في سبتمبر/أيلول 2021، وفي أبريل/نيسان الماضي فاجأ ماسك الأسواق بتقديم عرض استحواذ على منصة التواصل الاجتماعي تويتر مقابل 44 مليار دولار وشطب الشركة من البورصة، في إشارة إلى كيفية استغلال الأثرياء ثرواتهم الضخمة بشكل غير معتاد.

وتزامن استحواذ ماسك على شركة تويتر مع بدء زيادة أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، مما دفع أسعار أسهم العديد من القطاعات إلى التراجع.

وفقد سهم شركة تسلا نحو 50% من قيمته خلال العام الحالي، الأمر الذي قلص ثروة ماسك بشدة.