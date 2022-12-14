فُقدوا قبل 17 شهرا.. العثور على جثث 27 مهاجرا في صحراء تشاد

قالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة أمس الثلاثاء إنه تم العثور على جثث 27 مهاجرا يعتقد أنهم لقوا حتفهم بسبب العطش في صحراء تشاد.

وأضافت المنظمة في بيان أن تقارير ذكرت أن المهاجرين غادروا بلدة موسورو الواقعة وسط تشاد قبل نحو 17 شهرا على متن شاحنة صغيرة، وأشارت إلى أنه "يُعتقد أن الشاحنة ضلت الطريق وسط الصحراء وتعطلت لأسباب ميكانيكية ولقي المهاجرون حتفهم بعد ذلك من العطش"، وكان بين المهاجرين 4 أطفال.

وتقع تشاد في وسط أفريقيا وتحدها ليبيا من جهة الشمال، ويجتازها المهاجرون الأفارقة الطامحون للوصول إلى أوروبا عبر البحر المتوسط، وتقع مساحة واسعة من البلاد ضمن الصحراء الكبرى ذات الكثافة السكانية المنخفضة.

وتقول المنظمة الدولية للهجرة إنها وثقت وفاة أو اختفاء أكثر من 5600 شخص خلال عبور الصحراء الكبرى منذ عام 2014، بينهم 149 وفاة منذ بداية 2022 وحتى الآن.

وأضافت أنه تم تسجيل 110 وفيات بين المهاجرين في تشاد منذ عام 2014، إلا أنه من المرجح أن تكون الأرقام أعلى من ذلك نظرا إلى أنه لا يتم توثيق الكثير من الحالات.