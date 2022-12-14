على خلفية ضرب ناشط بقنصلية مانشستر.. الصين تسحب دبلوماسيين من بريطانيا وتتهم لندن "بالفشل" في تنفيذ التزاماتها

سحبت الصين اليوم الأربعاء 6 من دبلوماسييها في المملكة المتحدة، بمن فيهم قنصلها العام في مانشستر، بعدما اتهموا بالاعتداء على متظاهر مؤيد للديمقراطية من هونغ كونغ.

وقال وزير الخارجية البريطانية جيمس كليفرلي إن المبعوثين الـ6 غادروا المملكة المتحدة بدلا من التنازل عن الحصانة الدبلوماسية وخضوعهم للاستجواب لدى الشرطة بشأن حادثة جرت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد أن كانت لندن حددت اليوم الأربعاء موعدًا نهائيًا لذلك.

في المقابل، أعلنت السفارة الصينية في لندن أن الحكومة البريطانية فشلت في تنفيذ التزاماتها بحماية موظفيها وقنصليتها في مانشستر، متهمة إياها بالوقوف إلى جانب محتجين "عنيفين" وهو أمر "مرفوض".

كما أكدت أن القنصل العام في مانشستر عاد إلى الصين في إطار عملية روتينية لتبديل الدبلوماسيين.

وكانت شرطة منطقة مانشستر الكبرى فتحت تحقيقا جنائيا بعدما قال المتظاهر بوب تشان من هونغ كونغ إن دبلوماسيين صينيين أخضعوه لمعاملة "همجية" عبر سحبه إلى داخل مجمعهم الدبلوماسي والاعتداء عليه، خلال مظاهرة مؤيدة للديمقراطية في مدينته.

وقال كليفرلي اليوم الأربعاء "في إطار ذلك التحقيق، طلبنا من 6 مسؤولين صينيين التنازل عن حصانتهم الدبلوماسية حتى يمكن استجوابهم".

وأشار إلى أن السفارة الصينية في لندن أُبلغت بالموعد النهائي لهم "لاتخاذ إجراء".

وتابع "ردًّا على طلباتنا، سحبت الحكومة الصينية الآن هؤلاء المسؤولين من المملكة المتحدة، بمن فيهم القنصل العام نفسه".

وأضاف أن رد لندن يعكس "تمسكها بسيادة القانون"، وكذلك "الجدية التي نتعامل بها مع هذه الحوادث".

وكانت الخارجية البريطانية استدعت القائم بالأعمال الصيني يانغ شياوقوانغ في لندن في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بعد انتشار لقطات تدعم أقوال المتظاهر.

وكان كبار النواب المحافظين اتهموا القنصل العام تشنغ شيوان (أحد كبار الدبلوماسيين الصينيين في المملكة المتحدة) بالتواجد في موقع التظاهرة في مانشستر، وبتمزيق ملصقات خلال الاحتجاج السلمي.

ويتوقع أن يرضي عزل المبعوثين الصينيين الستة معارضي الصين في حزب المحافظين الذين كانوا طالبوا بطردهم واتهموا حكومة لندن باسترضاء بكين.

ورحبت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان النائبة أليشيا كيرنز بالخطوة، مبينة أن الدبلوماسيين الصينيين الستة "فرّوا من المملكة المتحدة مثل الجبناء، مؤكدين ذنبهم".

وأضافت في بيان "على وزارة الخارجية أن تعلن الآن هؤلاء الذين فروا أشخاصا غير مرغوب فيهم، وأن توضح أنهم لن يتم الترحيب بهم مرة أخرى في المملكة المتحدة".