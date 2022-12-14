قال محمد الضيف القائد العام لكتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأربعاء إن القيادة الإسرائيلية فشلت -وهي في قمة قوتها- "في استئصال الشعب الفلسطيني وطمس هويته"، في حين أمهل قائد حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار إسرائيل "وقتا محدودا لإتمام صفقة تبادل الأسرى، وإلا ستغلق للأبد".

وأضاف القائد العام لكتائب القسام، في تسجيل صوتي بمناسبة الذكرى 35 لانطلاق حركة حماس، أن القيادة الحالية لإسرائيل "هي أعجز وأجبن" من أن تنجح في ما فشلت فيه القيادة المؤسسة لإسرائيل، ودعا الضيف إلى أن "تتوحد كل الرايات، وتلتئم كل الجبهات وتفتح كل الساحات لتحرير فلسطين لهدف واحد وغاية كبيرة مقدسة، وهي تحرير فلسطين".

طال الانتظار يا أبا خالد، الصوت الذي يعرف طريقه جيداً لقلوب الفلسطينيين وكل الأحرار.. قائد الأركان أبو خالد الضيف في كلمة نادرة: "لتتوحد كل الرايات ولتلتئم كل الجبهات ولتفتح كل الساحات لهدف واحد وغاية كبيرة نبيلة مقدسة وهي تحرير فلسطين"#محمد_الضيف pic.twitter.com/2ficC56ZVV — Khair Eddin Aljabri (@Khair_Aljabri) December 14, 2022

وخلال مهرجان أقيم في غزة اليوم الأربعاء بمناسبة ذكرى انطلاق حماس التي تأسست عام 1987، قال قائد الحركة في القطاع إن حماس تمهل "الاحتلال وقتا محدودا لإتمام صفقة تبادل الأسرى، وإلا سنغلقها للأبد"، مضيفا أن حماس "ستجد سبيلا آخر لتحرير أسراها"، وشدد السنوار على أن "ظاهرة مخيم جنين وعرين الأسود وكتيبة بلاطة وغيرها من المجموعات الفدائية هي السبيل الوحيد لخلاص شعبنا".

التنسيق الأمني

ودعا قائد حماس في غزة السلطة الفلسطينية إلى وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، ووقف الاعتقالات، والجلوس "فورا" لترتيب منظمة التحرير الفلسطينية، ورأى السنوار أن "التنسيق الأمني لم يحقق لشعبنا إلا الفشل".

وقد توافد آلاف الفلسطينيين من جماهير حركة حماس منذ ساعات صباح اليوم إلى ساحة الكتيبة (وسط مدينة غزة) للمشاركة في إحياء الذكرى 35 لانطلاق الحركة، وقالت حماس إن المهرجان يجسد الوحدة الحقيقية الداخلية والالتحام العربي مع الشعب الفلسطيني عبر رموز وأعلام الدول العربية الموجودة على اللوحة الرئيسية للمهرجان.

ومنذ صيف 2007، تعاني الساحة الفلسطينية انقساما سياسيا وجغرافيا، حيث تسيطر حركة حماس على قطاع غزة، في حين تُدار الضفة الغربية من جانب حكومة شكّلتها حركة التحرير الوطني (فتح) بزعامة الرئيس محمود عباس.