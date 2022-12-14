كلمة صوتية لقائد القسام والسنوار يمهل الاحتلال وقتا محدودا لإتمام صفقة الأسرى ويتحدث عن استحقاقات كبرى العام القادم

أمهلت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسرائيل وقتا وصفته بالمحدود لإتمام صفقة تبادل الأسرى وإلا "ستغلق للأبد"، وتحدث رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار عن استحقاقات وطنية كبرى في العام القادم.

وقال القائد العام لكتائب عز الدين القسام محمد الضيف -خلال كلمة مسجلة بمناسبة الذكرى 35 لتأسيس حركة حماس اليوم الأربعاء إن القيادة الإسرائيلية فشلت -وهي في قمة قوتها- "في استئصال الشعب الفلسطيني وطمس هويته".

وأضاف القائد العام لكتائب القسام -في التسجيل الصوتي- أن القيادة الحالية لإسرائيل "هي أعجز وأجبن" من أن تنجح في ما فشلت فيه القيادة المؤسسة لإسرائيل، ودعا الضيف إلى أن "تتوحد كل الرايات، وتلتئم كل الجبهات وتفتح كل الساحات لتحرير فلسطين لهدف واحد وغاية كبيرة مقدسة، وهي تحرير فلسطين".

وخلال مهرجان أقيم في غزة اليوم الأربعاء بمناسبة ذكرى انطلاق حماس التي تأسست عام 1987؛ قال قائد الحركة في القطاع يحيى السنوار إن حماس تمهل "الاحتلال وقتا محدودا لإتمام صفقة تبادل الأسرى، وإلا سنغلقها للأبد"، مضيفا أن حماس "ستجد سبيلا آخر لتحرير أسراها"، وشدد السنوار على أن "ظاهرة مخيم جنين وعرين الأسود وكتيبة بلاطة وغيرها من المجموعات الفدائية هي السبيل الوحيد لخلاص شعبنا".

ودعا قائد حماس في غزة السلطة الفلسطينية إلى وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، ووقف الاعتقالات، والجلوس "فورا" لترتيب منظمة التحرير الفلسطينية. ورأى السنوار أن "التنسيق الأمني لم يحقق لشعبنا إلا الفشل".

وتوافد آلاف الفلسطينيين من جماهير حركة حماس منذ ساعات صباح اليوم إلى ساحة الكتيبة (وسط مدينة غزة) للمشاركة في إحياء الذكرى 35 لانطلاق الحركة، وقالت حماس إن المهرجان يجسد الوحدة الحقيقية الداخلية والالتحام العربي مع الشعب الفلسطيني عبر رموز وأعلام الدول العربية الموجودة على اللوحة الرئيسية للمهرجان.

ومنذ صيف 2007، تعاني الساحة الفلسطينية من انقسام سياسي وجغرافي، إذ تسيطر حركة حماس على قطاع غزة، في حين تُدار الضفة الغربية من جانب حكومة شكّلتها حركة التحرير الوطني (فتح) بزعامة الرئيس محمود عباس.