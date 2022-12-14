البنتاغون يعلن قرارا بشأن الدوريات المشتركة مع "قوات سوريا الديمقراطية"

قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أمس الثلاثاء إن الولايات المتحدة استأنفت بالكامل الدوريات المشتركة مع ما تعرف بـ"قوات سوريا الديمقراطية" في شمال سوريا، وذلك بعد تعليقها بسبب ضربات جوية تركية في المنطقة.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الوزارة باتريك رايدر في مؤتمر صحفي يومي للبنتاغون رفض فيه الإجابة عن أسئلة بخصوص العملية البرية المحتملة لتركيا ضد مقاتلي "وحدات حماية الشعب" الكردية في سوريا، وفق ما أوردت وكالة الأناضول.

وقال رايدر "يمكنني القول باسم الولايات المتحدة الأميركية إن عملياتنا المشتركة مع قوات سوريا الديمقراطية (تشكل وحدات حماية الشعب عمودها الفقري) استؤنفت، وبدأت بشكل كامل اعتبارا من التاسع من ديسمبر/كانون الأول الجاري".

وأشار إلى أن عملهم مع شركائهم المحليين يتمثل بعدم السماح لتنظيم الدولة الإسلامية بأن يعيد تنظيم صفوفه.

وكانت الولايات المتحدة الأميركية قد قلصت عدد دورياتها المشتركة مع ما تعرف بـ"قوات سوريا الديمقراطية" في المنطقة عقب عملية "المخلب-السيف" الجوية التي أطلقتها تركيا في 20 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني والتنظيمات المرتبطة به شمالي العراق وسوريا.

وجاءت العملية التركية بعد اتهام أنقرة وحدات حماية الشعب بتدبير التفجير الذي وقع في شارع الاستقلال بإسطنبول وأسفر عن 6 قتلى، وهو ما نفاه المسلحون الأكراد.

وشنت القوات التركية ضربات بالطائرات والمدفعية على مواقع الوحدات الكردية في أرياف محافظات حلب والحسكة والرقة، وتوعدت بتوسيع ضرباتها لتشمل عملية برية، وهو ما عارضته الولايات المتحدة وروسيا.