تحطم مقاتلة إيطالية وفقدان قائدها

تحطمت مقاتلة من طراز "يوروفايتر تايفون" (Eurofighter Typhoon) تابعة لسلاح الجو الإيطالي في عرض البحر غربي جزيرة صقلية.

وأفادت وسائل إعلام إيطالية بانقطاع الاتصال بالطائرة المقاتلة التي كانت عائدة إلى قواعدها في مطار تراباني بيرجي بجزيرة صقلية بعد طلعة تدريبية ظهر أمس الثلاثاء.

وأشارت إلى أن المقاتلة سقطت في البحر على بعد 8 أميال جنوب شرق القاعدة الجوية، لتبدأ على الفور عمليات البحث والإنقاذ في المنطقة.

وبحسب المصدر نفسه، فإن هناك أملا في نجاة قائد المقاتلة -التي سقطت لأسباب غير معروفة- بفضل مقعد الطرد المدعومة به.

يذكر أن مقاتلة من طراز "يوروفايتر تايفون" تابعة للقوات الجوية الإيطالية تحطمت في البحر قبالة سواحل منطقة تيراسينا أثناء قيامها بطلعة استعراضية عام 2017.