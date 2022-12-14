بعد إقرار بريطانيا إجراءات مشددة ضد المهاجرين.. مقتل 4 أشخاص وإنقاذ العشرات في غرق قارب للاجئين بقناة المانش

قالت الحكومة البريطانية إن 4 أشخاص لقوا مصرعهم فيما تم إنقاذ أكثر من 40 آخرين من طالبي اللجوء كانوا على متن قارب غرق في القنال الإنجليزي (المانش) فجر اليوم، وسط ظروف مناخية شديدة البرودة.

وأكد مسؤولون في الحكومة والطوارئ في بريطانيا وقوع الحادث، وأفادوا بأن قوارب النجاة وطائرات الهليكوبتر وفرق الإنقاذ تعمل مع القوات البحرية الفرنسية والبريطانية للاستجابة للحادث الذي وقع في حوالي الساعة 3:40 فجرا.

وعبّر رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك عن حزنه للوفيات في الحادث، كما قالت وزيرة الداخلية سويلا بريفرمان إنها تتابع الحادث الذي وصفته بالمزعج.

ويأتي هذا الحادث بعد يوم من إعلان سوناك خططا لتشديد القوانين لمنع القوارب الصغيرة من عبور القنال ومنع المهاجرين من البقاء داخل البلاد.

وقال سوناك إن الحكومة تبعث برسالة مفادها أنه "طفح الكيل" وأن الشعب البريطاني له "الحق في الشعور بالغضب" بعد الإخفاقات المتكررة في معالجة هذه القضية.

وتتضمن الإجراءات الجديدة تشديد السيطرة والرقابة الشرطية لملاحقة والتصدي للمهاجرين.

كما كشف سوناك عن "صفقة جديدة" مع الحكومة الألبانية لتسريع عودة اللاجئين الألبان، الذين يشكّلون ثلث عدد المهاجرين إلى أراضي المملكة من خلال القوارب، قائلا إن الدولة الألبانية آمنة ولا تشكل خطرا على سكانها المهاجرين منها.

كما أعلن عن تأسيس هيئة حكومية شُرطية جديدة للسيطرة على الهجرة إلى أراضي المملكة المتحدة من البحر، باسم "مركز السيطرة على القوارب الصغيرة"، الذي سيوظف قدرات الأجهزة البريطانية العسكرية والمدنية.

وتتضمن الإجراءات أيضا تمويلا مضاعفا لـ"الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة" لمنع الهجرة للقارة الأوروبية، وزيادة الموظفين في وكالات التصدي للمهاجرين، والذي من شأنه زيادة السيطرة على الهجرة غير الشرعية بنسبة 50%، بحسب سوناك.





قرارات اللجوء

وبغرض تقليل تكاليف الهجرة على الحكومة البريطانية، أعلن رئيس الوزراء البريطاني أنه سيتم نقل حوالي 10 آلاف مهاجر من "الفنادق باهظة الثمن" إلى "حدائق العطلات والقاعات الطلابية السابقة ومنتزهات العطلات، وهي مرافق تجارية تتضمن أشكالا متعددة من أماكن الإقامة الرخيصة.

كما تعهد بإبطال قرارات اللجوء الأولية المتراكمة بحلول نهاية العام المقبل، من خلال مضاعفة عدد أخصائيي قضايا اللجوء وتبسيط إجراءات اللجوء بشكل جذري ومضاعفة إنتاجية الموظفين 3 مرات.

يذكر أن بريطانيا تعرضت لموجة من درجات الحرارة المنخفضة الأسبوع الماضي، مما أدى إلى تساقط الثلوج في بعض أنحاء البلاد. وسجلت درجات الحرارة درجتين مئويتين في إحدى المدن القريبة من القنال.

وتبحر القوارب الصغيرة، التي غالبا ما تكون مطاطية، بانتظام عبر القنال الإنجليزي لنقل المهاجرين من فرنسا إلى بريطانيا.

ووصل أكثر من 40 ألف شخص، وهو رقم قياسي، إلى بريطانيا في هذا العام عبر هذه الرحلات المحفوفة بالمخاطر، مما أثار التوترات مع فرنسا.

وأظهرت البيانات التي جمعها مشروع المهاجرين المفقودين أن 205 مهاجرين لقوا حتفهم أو فُقدوا في القنال الإنجليزي منذ عام 2014.

وفي أسوأ حادث مسجل من هذا النوع، تُوفي 27 شخصا في أثناء محاولتهم عبور القنال في زورق مطاطي في نوفمبر/تشرين الثاني 2021.