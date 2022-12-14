بشّر به قبل 10 سنوات.. بايدن يصدر قانونا يحمي زواج المثليين

وقع الرئيس الأميركي جو بايدن في حديقة البيت الأبيض أمس الثلاثاء قانونا يحمي زواج المثليين في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

ولدى توقيعه القانون وصف بايدن تلك الخطوة بالمفصلية "نحو المساواة والحرية والعدالة، ليس للبعض فحسب، بل للجميع"، وفق تعبيره.

ويحمل توقيع هذا القانون رمزية كبرى، خصوصا للرئيس الأميركي الذي كان قد عبر قبل 10 أعوام حين كان نائبا للرئيس باراك أوباما عن تأييده حق "الزواج للجميع".

ودعا بايدن إلى حفل توقيع القانون مجموعة من البرلمانيين من الحزب الديمقراطي ومن المعارضين الجمهوريين، بالإضافة إلى "ناشطين وأشخاص بادروا بإجراءات قانونية بشأن الزواج للجميع" في الولايات المتحدة، وفقا للناطقة باسمه كارين جان بيير.

وأكدت جان بيير -وهي أول امرأة سوداء ومثلية تشغل منصب متحدثة باسم البيت الأبيض في تاريخ الولايات المتحدة- أن هذا القانون "سيجلب راحة البال لملايين الأزواج من المثليين ومن أعراق مختلفة، وهم باتوا يتمتعون بالحقوق والحماية التي يستحقونها هم وأطفالهم"، وفق تعبيرها.

وتكفل المحكمة العليا حق المثليين بالزواج في الولايات المتحدة منذ 2015، لكن بعد التغيير التاريخي في قرارها بشأن الإجهاض في يونيو/حزيران الماضي خشي عدد كبير من الداعمين لحقوق المثليين تبدلا في هذه القضية أيضا.

وألغى النص الذي أقره الكونغرس تشريعا سابقا يعرف الزواج بأنه اتحاد بين رجل وامرأة حصرا، وهو يمنع موظفي السجل المدني أيا تكن الولاية التي يعملون فيها من أي تمييز حيال الأزواج "بسبب الجنس أو العرق أو الإثنية أو الأصل".

وبعد أقل من 10 أيام على تبنيه في مجلس الشيوخ أقر القانون في مجلس النواب بأصوات جميع الديمقراطيين و39 جمهوريا، فيما عارضه 169 جمهوريا.