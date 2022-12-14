الولايات المتحدة توضح موقفها من الاشتباكات الحدودية بين الهند والصين

قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إنها تراقب عن كثب الوضع على الحدود الهندية الصينية، مشيرة إلى أنها رصدت حشد الصين قواتها على الحدود مع الهند، وأنها تدعم جهود نيودلهي لخفض التصعيد.

وكانت اشتباكات وقعت بين الجيشين الصيني والهندي يوم الجمعة الماضي على الحدود المتنازع عليها في منطقة الهيمالايا، وأسفرت عن إصابة جنود من الطرفين.

وأعلن الجيش الصيني أن جنودا هنودا عبروا "بشكل غير قانوني" الحدود المتنازع عليها في الهيمالايا و"عرقلوا" عمل القوات الصينية، مما أدى إلى اندلاع مواجهات الأسبوع الماضي.

وأشار الناطق باسم جيش التحرير الشعبي الصيني إلى أن "إجراءات الرد التي قمنا بها مهنية ووفق المعايير وقوية".

بدوره، اتهم وزير الدفاع الهندي راجنات سينغ الصين بمحاولة "تغيير الوضع القائم بشكل أحادي" عند الحدود المتنازع عليها بين الطرفين في الهيمالايا عندما أسفرت اشتباكات الأسبوع الماضي عن سقوط جرحى من الجانبين.

وتعد الحادثة الأكثر خطورة على الحدود بين الدولتين الآسيويتين النوويتين منذ العام 2020 عندما قتل 20 جنديا هنديا و4 جنود صينيين في مواجهات.

واندلعت حرب بين الصين والهند في العام 1962 حول مسألة الحدود الطويلة المتنازع عليها بينهما.

ولفت سينغ إلى أن المواجهات التي أعقبت مناورات عسكرية أميركية هندية مشتركة قرب الحدود أثارت غضب بكين، وأدت إلى "إصابات في صفوف الجنود من الجانبين".

وتابع "نشب شجار في هذه المواجهات، منع الجيش الهندي بشجاعة جيش التحرير الشعبي الصيني من التعدي على أراضينا وأجبره على الانسحاب إلى مواقعه، وأصيب بعض الجنود من الجانبين في المواجهات".

وفي السياق ذاته، قالت الصين إنها طلبت "من الجانب الهندي أن يسيطر بشكل مشدد ويضبط الجنود على الخطوط الأمامية، وأن يعمل مع الصين للمحافظة على السلام والهدوء على الحدود".

وحتى قبل اشتباكات يونيو/حزيران 2020 كانت الهند قد بدأت تتجه إستراتيجيا إلى الغرب، لتعميق التعاون الأمني مع الولايات المتحدة واليابان وأستراليا في منطقة آسيا والمحيط الهادي.

وفي سياق التهدئة بين الجانبين، قال وزير الدفاع الهندي إن القادة المحليين من الجانبين قادوا اجتماعا يوم السبت الماضي، وتمت مناقشة الحادث الذي وقع قبله بيوم، وأوضح سينغ أنه في هذه الحادثة "لم يمت أي من جنودنا ولم يصب أحد بجروح خطيرة".

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن "مواجهة" أخرى بين قوات هندية وقوات صينية وقعت في الأسبوع الأخير من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي في منطقة ديمشوك في لاداخ شمال غرب البلاد بالقرب من مكان مواجهات يونيو/حزيران 2020. ولم يتضح ما إذا نتجت عن هذه الحادثة إصابات.

يشار إلى أن القتال كان يتركز حول منطقة لاداخ التي تقع في جبال الهيمالايا على طول الحدود المتنازع عليها بين الجانبين، والتي يبلغ طولها أكثر من 3 آلاف كيلومتر والمعروفة باسم "خط السيطرة الفعلية".

وجاءت الاشتباكات في الوقت الذي أحرز فيه الجانبان تقدما كبيرا في نزع فتيل التوتر، حيث أجريت حوالي 16 جولة من المحادثات بين القادة العسكريين من الجانبين.

وأعاد الجانبان قواتهما من بعض المواقع التي وقعت فيها مناوشات عام 2020.