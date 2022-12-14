حداد وطني.. أكثر من 120 قتيلا في فيضانات بعاصمة الكونغو الديمقراطية

أعلنت حكومة الكونغو الديمقراطية -مساء أمس الثلاثاء- أن حصيلة ضحايا الفيضانات الناجمة عن الأمطار بلغت أكثر من 120 وفاة في العاصمة كينشاسا، كما أعلنت حالة الحداد الوطني.

وعدد القتلى مرشح للزيادة، حيث أحصت وزارة الداخلية 120 حالة وفاة، بينما قال وزير الصحة جان جاك مبونجاني مباندا إن الوزارة أحصت 141 قتيلا، لكن العدد بحاجة إلى مراجعة مع الإدارات الأخرى.

وأفادت السلطات بأن الضحايا سقطوا في مناطق وبلديات مختلفة في كينشاسا، ولا سيما في الوديان حيث طُمرت المنازل بسبب انزلاقات التربة.

وإثر اجتماع أزمة، أعلن وزير الداخلية دانيال أسيلو الحداد الوطني 3 أيام بدءا من اليوم الأربعاء، وفق بيان أصدرته رئاسة الحكومة.

وألحقت الفيضانات أضرارا جسيمة بالممتلكات، وغمرت المياه الشوارع الرئيسية في وسط العاصمة البالغ عدد سكانها 15 مليون نسمة.

واجتاحت الفيضانات شوارع في منطقة غومبيه الراقية التي تضم وزارات وسفارات، كما غمرت المياه الطريق السريع "إن-1" (N-1) الذي يربط كينشاسا بميناء ماتادي البحري الرئيسي، وقالت الحكومة إن الطريق قد يبقى مغلقا لنحو 3 أو 4 أيام.

يشار إلى أن العديد من المساكن في كينشاسا منازل متداعية بنيت على منحدرات معرضة لخطر الفيضانات، في حين لا تعمل شبكات المجاري والصرف الصحي في المدينة بشكل جيد.