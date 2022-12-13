أقر البرلمان النيوزيلندي اليوم الثلاثاء مجموعة قوانين هي "الأشد صرامة" في العالم بشأن منع التدخين، حيث قررت نيوزيلندا حظر الأجيال القادمة من شراء التبغ والسجائر مدى الحياة.

وتشمل هذه القوانين حظر بيع التبغ لأي شخص من مواليد الأول من يناير/كانون الثاني 2009 وما بعده، مع فرض عقوبة بمثابة غرامة تصل إلى 150 ألف دولار نيوزيلندي (95 ألفا و910 دولارات أميركية)، حسب ما نقلته وكالة أسوشيتد برس الأميركية.

وبموجب القوانين، سيبقى الحظر ساريا على هذه الأجيال الجديدة طوال حياتهم، أي أنهم ممنوعون من شرب السجائر بدءا من فترة الشباب وحتى الممات.

وفي السياق، نصت القوانين الجديدة على خفض كمية النيكوتين المسموح بها في السجائر في الوقت الحالي، وتقليل عدد تجار التجزئة الذين يمكنهم بيع التبغ بنسبة 90%، وتقرر خفض عدد هؤلاء التجار إلى 600 بحلول نهاية عام 2023، وذلك نزولا من 6 آلاف تاجر.

وكانت نيوزيلندا كشفت عن خطتها المناهضة للتدخين في ديسمبر/كانون الأول 2021.

ويرى منتقدو القانون أنه قد يغذي سوقا غير قانونية لمنتجات التبغ وغير خاضعة للتنظيم، علما بأن القانون الجديد لا يفرض أي حظر على السجائر الإلكترونية.

يذكر أن النسبة الحالية للمدخنين في نيوزيلندا تبلغ 13%، وأغلبهم من السكان الأصليين (الماورو)، حسب ما نقلته تقارير إعلامية.