نداء جديد.. الناس في الصومال يفرّون طلبا للمساعدة ويموتون جوعا

أظهرت دراسة أجراها تحالف وكالات تابعة للأمم المتحدة ومنظمات إغاثية أن أكثر من 200 ألف صومالي يعانون من نقص كارثي في الغذاء وأن الكثيرين يموتون جوعا.

ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى أكثر من 700 ألف العام المقبل. وقال "التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي" إنه تم مؤقتا تفادي أسوأ مستويات التصنيف، وهي المرحلة الخامسة من المجاعة، لكن الأمور تزداد سوءا.

وأكدت الأمم المتحدة أن الصومال نجا في نهاية العام الجاري من مجاعة واسعة النطاق بفضل تعزيز الاستجابة الإنسانية، "ولكن، هناك أشخاصا يموتون من الجوع فيها وقد يتفاقم الوضع ابتداءً من أبريل/نيسان المقبل".

وأكد المتحدث باسم الأمم المتحدة جينز لايرك "في حال لم تُعزّز المساعدة لاسيما في قطاعات الصحة والمياه والصرف الصحي والنظافة، يتوقع أن تحدث مجاعة بين أبريل/نيسان ويونيو/حزيران في جنوب الصومال في صفوف الرعاة والمزارعين في مناطق بيدوا وبورهاكابا وفي صفوف السكان النازحين في بيدوا ومقديشو".

نقص كارثي

وتشير نتائج الدراسة إلى أن الأزمة الغذائية في الصومال ستتفاقم وتمتد مع تصنيف نحو 8.3 ملايين شخص على أنهم في حالة "أزمة" أو في مراتب أسوأ أيضا، مقابل 5.6 ملايين حاليا.

ويتوقع أن يبلغ عدد الأشخاص الذين يعانون من نقص كارثي في الغذاء أزيد من 700 ألف في العام المقبل، مقابل 214 ألفًا حاليا.

وبعد 5 مواسم من شحّ الأمطار منذ نهاية عام 2020، تبدو الصومال في الوقت الحالي غير قادرة على تجنّب المجاعة من دون مساعدة إنسانية. ويتفاقم الوضع بسبب زيادة أسعار المواد الغذائية وانعدام الأمن في البلاد، مما يعيق وصول المساعدات الإنسانية.

وقال لايرك إن مئات الآلاف من الناس فروا من منازلهم بحثًا عن المساعدة، في مواجهة خسارة المحاصيل ونفوق الماشية والخشية من المجاعة.

وأكدت الدارسة أنّ تمويل المساعدات الغذائية الإنسانية يكفي حاليًا للوصول إلى أكثر من 5.8 ملايين شخص شهريا في المتوسط حتى مارس/آذار المقبل.