الكنيست ينتخب رئيسا من الليكود ونتنياهو يقدم تطمينات وسط صعود أحزاب دينية

تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء بإحداث حالة من التوازن بين المصالح الدينية والعلمانية في إسرائيل، بينما يسعى لتشكيل حكومة جديدة مع الأحزاب اليمينية، في حين صوّت الكنيست على تعيين رئيس مؤقت من حزب الليكود.

وقال نتنياهو أمام الكنيست "سنحافظ على الوضع الراهن. سيعيش الجميع وفقا لعقيدتهم الخاصة. لن تصبح هذه دولة ذات قانون ديني، لكنها ستكون دولة تحتضن جميع مواطني إسرائيل بدون استثناء".

وفي الأثناء، صوّت الكنيست بأغلبية 64 من أعضائه على تعيين ياريف ليفين من حزب الليكود، رئيسا مؤقتا للمجلس بعد عزل الرئيس الحالي ميكي ليفي من حزب "هناك مستقبل"، وهو محسوب على حكومة تصريف الأعمال.

ويسعى الليكود بهذه الخطوة إلى السيطرة على الكنيست، على نحو يمكّنه من تمرير جملة من التعديلات القانونية قبل الإعلان عن تشكيل حكومة جديدة في موعد أقصاه الأربعاء المقبل، وهو تاريخ انتهاء المهلة الثانية الممنوحة لنتيناهو.

ومن بين التعديلات إضفاء الشرعية على تعيين أريه درعي رئيس حركة شاس للمتدينين الشرقيين في منصب وزاري، رغم إدانته بتهم جنائية، فضلا عن إدخال تعديلات تمكّن عضوي الكنيست المتطرفَين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش من توسيع الصلاحيات الممنوحة لهما، سواء في وزارة الأمن القومي أو وزارة الدفاع .

وجرى التصويت في الكنيست بعد جلسة صاخبة استمرت طوال أمس الاثنين، تم خلالها تبادل الاتهامات بين معسكر نتنياهو والطرف المعارض له.

ويبذل نتنياهو زعيم الليكود جهودا لتشكيل حكومة من الأحزاب اليمينية الشريكة لحزبه وهي "الصهيونية الدينية" و"القوة اليهودية" و"نوعام"، و"شاس"، و"يهودوت هتوراه".