توصية بمنح البوسنة صفة مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي

قال دبلوماسيون إن وزراء الشؤون العامة بالاتحاد الأوروبي اتفقوا اليوم الثلاثاء على ضرورة أن تصبح البوسنة مرشحا رسميا للانضمام إلى التكتل المؤلف من 27 دولة.

ومن المقرر أن يصادق زعماء دول الاتحاد على هذه التوصية يوم الخميس المقبل.

وستنضم البوسنة إلى دول أخرى مرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وهي: ألبانيا ومولدوفا وجمهورية مقدونيا الشمالية والجبل الأسود وصربيا وتركيا وأوكرانيا.

وفي العادة تستغرق هذه المرحلة سنوات عديدة وتتضمن مفاوضات معقدة حول تعديل القوانين المحلية لتتناسب مع تلك الخاصة بالاتحاد الأوروبي.

معنى جيوسياسي

وقال دبلوماسي من التكتل "كان ذلك جزءا من نتائج التوسع التي اتُّفق عليها هذا الصباح.. بشرط واضح هو تنفيذ الإصلاحات التي حددتها المفوضية وكذلك الإصلاحات الرئيسة الـ14 التي اتُّفق عليها في عام 2019 قبل بدء المفاوضات".

وشدد منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل على الحاجة إلى "زخم إيجابي"، مشيرًا إلى أن الحرب في أوكرانيا أعطت "معنى جيوسياسيًّا جديدًا" لتوسيع الاتحاد.

يشار إلى أن البوسنة تتألف من كيان صربي يدعى جمهورية صربسكا، واتحاد فدرالي كرواتي مسلم، يربطهما حكم مركزي ضعيف يعاني في أكثر الأحيان من الشلل.

وهذا النظام السياسي المعقد موروث من اتفاقيات دايتون للسلام التي أنهت الحرب الطائفية التي قتل فيها 100 ألف شخص بين عامي 1992 و1995.