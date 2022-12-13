دعم لعضوية القارة بـ مجموعة العشرين.. واشنطن تستضيف القمة الأميركية الأفريقية

قال جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأميركي، إن الرئيس جو بايدن سيستضيف غدا الأربعاء مجموعة صغيرة من زعماء أفريقيا ليناقش معهم انتخابات 2023 والديمقراطية في القارة، خلال القمة الأميركية الأفريقية التي تبدأ اليوم وتستمر 3 أيام.

وأضاف المستشار الأميركي -في مؤتمر صحفي- أن بلاده ستعين الدبلوماسي جوني كارسون مبعوثا خاصا لتطبيق ما سيتفق عليه خلال القمة الثانية من نوعها، والتي سيشارك فيها نحو 50 من قادة الدول الأفريقية. وحسب سوليفان فإن واشنطن ستلتزم بتقديم 55 مليار دولار لأفريقيا على مدى السنوات الثلاثة المقبلة لدعم عدد من القطاعات.

ومن جانبها، قالت الرئاسة التونسية -مساء أمس الاثنين- إن الرئيس قيس سعيد غادر البلاد إلى واشنطن للمشاركة في الدورة الثانية للقمة الأفريقية الأميركية التي ستقام في العاصمة واشنطن.

مجموعة العشرين

وصرح سوليفان بأن الرئيس بايدن سيقيم للزعماء الأفارقة مأدبة عشاء مساء غد، وسيعلن دعم الولايات المتحدة لانضمام الاتحاد الأفريقي إلى مجموعة العشرين، وهي المؤلفة من أكبر 19 قوة اقتصادية في العالم (ضمنها جنوب أفريقيا) زائد الاتحاد الأوروبي.

وكان جاد ديفرمونت، المدير التنفيذي لشؤون أفريقيا بمجلس الأمن القومي للبيت الأبيض، أوضح في تصريح الجمعة الماضية بأن "الوقت قد حان لكي تحظى أفريقيا بمقاعد دائمة في المنظمات والمبادرات الدولية" مضيفا "نحن بحاجة إلى مزيد من الأصوات الأفريقية في الحوارات الدولية حول الاقتصاد العالمي والديمقراطية والحوكمة والتغير المناخي والصحة والأمن".

كما سيعلن بايدن عن إنشاء مجلس استشاري للجالية الأفريقية بالولايات المتحدة، والذي سيقدم المشورة للرئيس الأميركي في عدة قضايا متعلقة بمشاركة هذه الجالية.

إعلان وزيارات

ومن المقرر أن يصدر إعلان عن القمة الأميركية الأفريقية وفق ما ذكره موقع "أكسيوس" الإخباري نقلا عن مصدرين مطلعين. ومن المقرر أن يزور بايدن عدة دول في أفريقيا العام المقبل، وذلك في ظل تصاعد التنافس بين واشنطن وبكين وموسكو على النفوذ بهذه القارة.

وفي سياق منفصل، فرضت الولايات المتحدة أمس عقوبات على نجل رئيس زيمبابوي إيمرسون منانغاغوا و4 من مواطنيه وعلى شركتين لعلاقتهم بمواطنهم رجل الأعمال كوداكواشي تاجويري، وضمن مسعى واشنطن للتصدي للفساد بهذا البلد الأفريقي وفق ما ذكرته وزارة الخزانة (المالية) الأميركية.

يذكر أن واشنطن فرضت عقوبات على تاجويري عام 2020، عقب اتهامه باستخدام علاقته بمسؤولين في البلاد للحصول على عقود حكومية وعملات أجنبية.